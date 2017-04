Ученые показали, какой была внешность женщины 13 тысяч лет назад

Ученые решили узнать, как выглядели женщины, жившее более 13 тыс. лет назад в Таиланде. О реконструкции образа они рассказали в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Отмечается, что останки женщины были найдены в пещере Там Лод на севере Таиланда в 2002 году – фрагменты черепа, зубы, несколько костей. Их возраст исследователи оценили в 13640 лет. При этом самой женщине на момент смерти было 25–35 лет, а ее рост составлял всего 152 см.

Чтобы восстановить черты ее лица, ученые сначала реконструировали череп, а затем провели поиск по глобальной базе, учитывающей размеры черепа, физические и другие характеристики внешности людей со всего мира вплоть до оттенка кожи.

В результате, отобрав 720 женщин из 25 стран, чьи показатели совпадали с данными археологических измерений, исследователи создали усредненное лицо на основе их фотографий.

Face of woman from Tham Lod during Late Pleistocene reconstructed https://t.co/eYPeym3lP8 more on this story pic.twitter.com/Gf5ojeKWla