Ученые показали, какой была внешность женщины 13 тысяч лет назад

Отобрав 720 женщин из 25 стран, чьи показатели совпадали с данными археологических измерений, исследователи создали усредненное лицо на основе их фотографий

Ученые решили узнать, как выглядели женщины, жившее более 13 тыс. лет назад в Таиланде. О реконструкции образа они рассказали в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Отмечается, что останки женщины были найдены в пещере Там Лод на севере Таиланда в 2002 году – фрагменты черепа, зубы, несколько костей. Их возраст исследователи оценили в 13640 лет. При этом самой женщине на момент смерти было 25–35 лет, а ее рост составлял всего 152 см.

Чтобы восстановить черты ее лица, ученые сначала реконструировали череп, а затем провели поиск по глобальной базе, учитывающей размеры черепа, физические и другие характеристики внешности людей со всего мира вплоть до оттенка кожи.

В результате, отобрав 720 женщин из 25 стран, чьи показатели совпадали с данными археологических измерений, исследователи создали усредненное лицо на основе их фотографий.

Face of woman from Tham Lod during Late Pleistocene reconstructed https://t.co/eYPeym3lP8 more on this story pic.twitter.com/Gf5ojeKWla — Ticia Verveer (@ticiaverveer) 18 апреля 2017 г.

Отмечается, что такая техника использовалась впервые. Исследователи отмечают, что намеренно отказались от использования методов судебной медицины, так как считают их неподходящими для таких задач. Также они старались избежать определенных черт лица или выражений, считающихся характерным для людей прошлого.