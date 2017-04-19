Ученые показали, какой была внешность женщины 13 тысяч лет назад

Сегодня, 18:50

Отобрав 720 женщин из 25 стран, чьи показатели совпадали с данными археологических измерений, исследователи создали усредненное лицо на основе их фотографий

Ученые провели новое исследование. Фото: AFP
Ученые провели новое исследование. Фото: AFP

Ученые решили узнать, как выглядели женщины, жившее более 13 тыс. лет назад в Таиланде. О реконструкции образа они рассказали в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Отмечается, что останки женщины были найдены в пещере Там Лод на севере Таиланда в 2002 году – фрагменты черепа, зубы, несколько костей. Их возраст исследователи оценили в 13640 лет. При этом самой женщине на момент смерти было 25–35 лет, а ее рост составлял всего 152 см.

Чтобы восстановить черты ее лица, ученые сначала реконструировали череп, а затем провели поиск по глобальной базе, учитывающей размеры черепа, физические и другие характеристики внешности людей со всего мира вплоть до оттенка кожи.

В результате, отобрав 720 женщин из 25 стран, чьи показатели совпадали с данными археологических измерений, исследователи создали усредненное лицо на основе их фотографий.

Отмечается, что такая техника использовалась впервые. Исследователи отмечают, что намеренно отказались от использования методов судебной медицины, так как считают их неподходящими для таких задач. Также они старались избежать определенных черт лица или выражений, считающихся характерным для людей прошлого.
женщины, ученые, возраст, череп, twitter, внешность, характеристики, исследователи, фрагменты, черепа

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые показали, какой была внешность женщины 13 тысяч лет назад". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Мамонты проживали несколько тысяч лет назад на острове Врангеля. Фото: pixabay.com

Ученые назвали новую причину вымирания мамонтов

Сегодня, 16:13

Во время исследования ученые провели радиоуглеродный анализ 51 кости травоядных животных

Наука и Технологии

Ученые показали Антарктику глазами кита

Сегодня, 18:22

Видеокамеры устанавливались на спинах морских гигантов с помощью специальных присосок и работали от 24 до 48 часов

Наука и Технологии

В NASA показали летящий к Земле опасный астероид

Сегодня, 14:16

Ученые говорят, что космическое тело по своей форме напоминает арахис в скорлупе или гантелю

Здоровье

Слишком чистая вода опасна для здоровья - ученые

Сегодня, 05:35

Повышенную стерильность уже неоднократно обвиняли в появлении аутоиммунных заболеваний и астмы

Мир

Фото: pixabay.com

В Канаде пропала река

Сегодня, 03:02

Река пересохла из-за отступления вглубь материка одного из крупнейших ледников Каскавулш

Здоровье

Электронные сигареты. Фото: womenbox.net

Ученые рассказали о вредном составе электронных сигарет

Сегодня, 02:48

Медицинские организации обычно проявляют осторожный подход и специально не рекомендуют электронные сигареты для прекращения курения

Наука и Технологии

Крупнейший ледник Гренландии треснул. Фото: facebook.com/NasaOperationIcebridge

Крупнейший ледник Гренландии треснул посередине – NASA

Вчера, 16:24

Трещина находится неподалеку от другой, образовавшейся ранее. Если они встретятся, раскол ледника будет неминуем

Мир

Ученые поражены находкой. Фото: pixabay.com

В Аргентине пастух нашел яйца динозавров

17 Апреля, 19:52

Специалисты говорят, что внутри яиц сохранились останки эмбрионов, что позволит сделать необходимые анализы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования