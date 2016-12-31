Ученые предсказали разрушение российских городов к 2050 году

Города, которые находятся в зоне вечной мерзлоты в Восточной Сибири, могут разрушиться к 2050 году.

Об этом сообщила международная группа исследователей из России и США, сообщает издание The Siberian Times.

По их данным, причиной является оттаивание грунтов из-за глобального потепления.

Согласно оценке исследователей, через 35 лет несущая способность пород, в которых содержится вечная мерзлота, может уменьшиться на 75-95%. Это приведет к деформации и обрушению как жилых, так и промышленных сооружений.

При этом самые быстрые изменения коснутся городов Анадырь и Салехард — здания могут потерять устойчивость к середине 2020-х годов. Якутск и Норильск окажутся под угрозой разрушения в 2040-е.

Ученые также подчеркивают, что большая неопределенность метеорологических прогнозов не позволяет сделать окончательные выводы. Однако они рекомендуют использовать новые технологии строительства, учитывающие таяние вечной мерзлоты, поскольку даже по самым оптимистичным сценариям грунты потеряют 25% несущей способности.

Вечная мерзлота занимает около 60% территории России. Наиболее широко она распространена в Восточной Сибири, где температура пород не поднимается выше нуля градусов Цельсия. Грунтовые воды в таких условиях находятся в виде льда.