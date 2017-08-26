Ученые расшифровали самый загадочный вавилонский текст

Специалисты провели расчеты и выяснили, что находка не только содержит древнейшую тригонометрическую таблицу в мире

Австралийские ученые расшифровали вавилонскую глиняную табличку возрастом 3700 лет и обнаружили древнейшую в мире тригонометрическую таблицу.

Речь идет о знаменитой глиняной табличке Plimpton 322, которую в начале прошлого века на территории современного Ирака нашел археолог Эдгар Бэнкс. В 1922 году ее выкупил филантроп Джордж Артур Плимптон, по имени которого и назван артефакт. Еще в 1940-е годы ученые предположили, что древний текст содержит пифагоровы числа, но лишь сейчас удалось его расшифровать.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (UNSW) выяснили, что табличка содержит тригонометрическую таблицу. Вероятно, вавилоняне использовали ее при строительстве зданий и каналов. Причем их метод был основан на соотношении сторон, а не на углах и окружностях, как у древних греков.

Кроме того, он оказался сложнее. Классическим примером пифагоровой тройки являются числа 3, 4 и 5. Значения на Plimpton 322 начинаются с тройки 119, 120 и 169.

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До сих пор отцом тригонометрии считался древнегреческий астроном Гиппарх. Свои таблицы он составил примерно в 120 году до н.э. Однако возраст вавилонской таблички составляет около 3700 лет, то есть она на тысячу лет старше работ Гиппарха. Ученые провели расчеты и выяснили, что Plimpton 322 позволяет по одному известному соотношению сторон прямоугольного треугольника узнать два других.

"Эта потрясающая математическая работа была выполнена настоящим гением, – считает соавтор исследования доктор Даниэль Мэнсфилд из Школы математики и статистики. – Табличка не только содержит древнейшую тригонометрическую таблицу в мире, но также является единственной абсолютно точной таблицей из-за особого подхода вавилонян к арифметике и геометрии".

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