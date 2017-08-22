Ученые рассказали, когда на Солнце состоится разрушительная вспышка

Последний раз это явление произошло в 775 году

Астроном Абрахам Лоэб из Гарвардского университета и его коллега Манасви Лингам оценили сроки, когда на Солнце вспыхнет разрушительная для человеческой цивилизации супервспышка, сообщает metronews.ru.

По оценкам ученых, разрушительные вспышки на Солнце происходят с периодичностью в две тысячи лет. Последний раз это явление произошло в 775 году. Астрономы предполагают, что оно повторится через 750 лет. Результаты их работы были опубликованы в Cornell University Library.

"Мы заключаем, что риск от супервспышек недостаточно оценен, и что человечество может стать свидетелем их наступления, ведущего к разрушительным экономическим и технологическим потерям, в течение порядка тысячи лет", – отметили авторы исследования.

По словам ученых, супервспышка с минимальной мощностью способна нанести значительный ущерб человеческой инфраструктуре, однако экосистема планеты уничтожена не будет. Однако максимальная супервспышка способна уничтожить как экосистему, так и созданную цивилизацией инфраструктуру.

Солнечная вспышка – взрывной процесс выделения энергии (кинетической , световой и тепловой ) в атмосфере Солнца. Вспышки так или иначе охватывают все слои солнечной атмосферы: фотосферу, хромосферу и корону.

Необходимо отметить, что солнечные вспышки и корональные выбросы массы являются различными и независимыми явлениями солнечной активности. Энерговыделение мощной солнечной вспышки может достигать 6×1025 джоулей, что составляет около 1/6 энергии, выделяемой Солнцем за секунду, или 160 млрд мегатонн в тротиловом эквиваленте, что, для сравнения, составляет приблизительный объем мирового потребления электроэнергии за 1 миллион лет.