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Ученые смоделировали потоки воздуха, создаваемые дронами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/95_main.1484664605.png http://www.segodnya.ua/img/article/7890/95_tn.1484664605.png Наука и Технологии Моделирование было проведено для исследования аэродинамических характеристик беспилотника

Ученые смоделировали потоки воздуха, создаваемые дронами (видео)

Сегодня, 17:45

Моделирование было проведено для исследования аэродинамических характеристик беспилотника


Ученые из Исследовательского центра Эймса в Калифорнии смоделировали потоки воздуха, которые создает квадрокоптер DJI Phantom 3.

Короткий видеоролик был опубликован на YouTube канала NASA's Ames Research Center.

Как отмечает издание Daily Mail, моделирование было проведено для исследования аэродинамических характеристик беспилотника.

На видео показано, что между четырьмя несущими винтами, которые расположены на Х-образной раме, возникают сложные воздушные завихрения, которые позволяют аппарату взлетать.

При этом области высокого давления, показанные в симуляции, отмечены красным цветом, а области низкого давления — синим.

Кроме того, исследователи также выяснили, что удвоение числа роторов увеличит тягу аппарата в два раза. Отмечается, что это позволит дрону поднимать тяжелые предметы и стать автономным транспортным средством, предназначенным для грузовых перевозок.

Ранее был создан пассажирский дрон для эвакуации из зон бедствий.
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