Ученые сообщили о ночных снежных бурях на Марсе

Глубокой ночью скорость ветра на Красной планете может достигать десяти метров в секунду, говорят специалисты

Геофизики из Франции и США заявили, что ночная жизнь на Марсе куда менее спокойная и более удивительная, чем считалось ранее. Они допустили, что после заката Солнца на Красную планету обрушиваются снежные бури. А это может стать еще одним препятствием для будущих миссий на Марс, передает Nature.

По словам научного сотрудника Университета Пьера и Мари Кюри в Париже Аймера Спига, исследователи рассмотрели три компьютерные модели, которые позволили предсказать расположение облаков, динамические условия внутри них и даже спрогнозировать погоду на Красной планете.

Ранее ученые использовали только одну "глобальную модель климата", что было недостаточно для прогнозирования, пояснил Аймер.

"Снег не является чем-то новым для Красной планеты, на его полюсах есть ледяные шапки. Но мы узнали больше, используя несколько моделей для моделирования погоды на Марсе", – говорит планетолог из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене Пол Хейн.

Он пояснил, что в течение дня ледяные облака в 10-20 километрах над поверхностью Марса поглощают солнечный свет и способствуют накоплению тепла. После заката Солнца температура внутри облаков понижается в среднем на четыре градуса.

В результате холодные воздушные массы смешиваются с горячим воздухом, поднимающимся с поверхности. Глубокой ночью скорость ветра на Красной планете может достигать десяти метров в секунду. Мощные потоки несут с собой частицы водяного льда и провоцируют разрастание снежных бурь.

Ученые отметили, что понимание динамики атмосферы планеты поможет устранить сюрпризы для будущих миссий на Марс.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили на поверхности Марса загадочную дыру неизвестного происхождения. Она не похожа на другие ранее найденные отверстия