Ученые создали самый плотный в мире узел (видео)
Химики реализовали самый сложный тип узла — кельтский
Британские химики из Манчестерского университета создали самый плотный в мире узел.
Свое исследование они опубликовали в журнале Science.
Согласно данным издания, узел образован азотсодержащими хлорорганическими молекулами длина которых составляет 20 нанометров, состоящими из 192 атомов.
При этом каждое пересечение в структуре расположено друг от друга на расстоянии 24 частиц.
По словам ученых, они реализовали самый сложный тип узла — кельтский. Такая структура, как отмечают специалисты, была получена в результате самосборки, когда нити накручивались на ионы металлов и таким образом формировали пересечения.
Химики отмечают, что подобные структуры окажутся полезными при создании сверхплотных материалов.
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