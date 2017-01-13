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Ученые создали самый плотный в мире узел (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/78_main.1484309493.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/78_tn.1484309493.jpg Наука и Технологии Химики реализовали самый сложный тип узла — кельтский

Ученые создали самый плотный в мире узел (видео)

Сегодня, 14:08

Химики реализовали самый сложный тип узла — кельтский


Британские химики из Манчестерского университета создали самый плотный в мире узел.

Свое исследование они опубликовали в журнале Science.

Согласно данным издания, узел образован азотсодержащими хлорорганическими молекулами длина которых составляет 20 нанометров, состоящими из 192 атомов.

При этом каждое пересечение в структуре расположено друг от друга на расстоянии 24 частиц.

По словам ученых, они реализовали самый сложный тип узла — кельтский. Такая структура, как отмечают специалисты, была получена в результате самосборки, когда нити накручивались на ионы металлов и таким образом формировали пересечения.

Химики отмечают, что подобные структуры окажутся полезными при создании сверхплотных материалов.
Химик, ученые, исследование, специалисты, структура

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