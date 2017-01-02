Ученые впервые обнаружили в атмосфере аммиак

Ученые впервые выявили следы аммиака в тропосфере, нижнем слое атмосферы. В самых высоких концентрациях – более 33 молекул аммиака на триллион молекул веществ, составляющих воздух, – он был обнаружен над Индией и Китаем. Основная причина выбросов аммиака – животноводство и использование удобрений.

Ученые из Технологического института Карлсруэ в Германии проанализировали данные со спутников, находящихся в различных частях тропосферы, за 2002–2012 годы.

По результатам анализа они пришли к выводу, что выбросы от сельскохозяйственных предприятий могут играть роль в образовании в атмосфере аэрозолей – крошечных твердых частиц и капель жидкости.

Аэрозоли могут изменять размер облаков и то, как они отражают и поглощают солнечный свет. Таким образом, выбросы аммиака не только загрязняют местную экосистему, но и влияют на поведение находящихся в атмосфере облаков и формирование новых. Предполагается, что накопление аэрозолей в тропосфере может производить охлаждающий эффект, частично нивелируя действие парниковых газов.

Ученые надеются, что полученные данные помогут им создавать более точные климатические модели для поиска решения проблем, вызванных изменениями климата.

Ранее сообщалось, что ученые США встревожены ростом концентрации метана в атмосфере.