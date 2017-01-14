Ученые впервые сняли на камеру рубинового дракона (видео)
Оборудование запечатлело двух животных и снимало их около получаса
Ученые из США и Австралии впервые сняли на видео новооткрытых морских рубиновых драконов.
Исследователи около 30 минут наблюдали за двумя рубиновыми драконами, что помогло раскрыть новые подробности об их анатомии, среде обитания и поведении.
Впервые новую разновидность морского дракона открыли в 2015 году, но тогда ученые пришли к выводу о его существовании по экспонату из австралийского музея. Тогда исследователи расшифровали ДНК, взятую у найденных с 1919 по 2007 годы образцов. Теперь же получено фактическое подтверждение их существования.
Справка. Морские драконы являются "родственниками" морских коньков. Сейчас науке известно три вида — обыкновенный, лиственный и рубиновый. В отличие от первых двух рубиновый морской дракон напоминает морского конька больше всего.
Ученые предполагают, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров, а ярко-красная окраска помогает им отлично маскироваться в толще воды.
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