Ученые впервые сняли на камеру рубинового дракона (видео)

Оборудование запечатлело двух животных и снимало их около получаса

Ученые из США и Австралии впервые сняли на видео новооткрытых морских рубиновых драконов.

Исследователи около 30 минут наблюдали за двумя рубиновыми драконами, что помогло раскрыть новые подробности об их анатомии, среде обитания и поведении.

Впервые новую разновидность морского дракона открыли в 2015 году, но тогда ученые пришли к выводу о его существовании по экспонату из австралийского музея. Тогда исследователи расшифровали ДНК, взятую у найденных с 1919 по 2007 годы образцов. Теперь же получено фактическое подтверждение их существования.

Справка. Морские драконы являются "родственниками" морских коньков. Сейчас науке известно три вида — обыкновенный, лиственный и рубиновый. В отличие от первых двух рубиновый морской дракон напоминает морского конька больше всего.

Ученые предполагают, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров, а ярко-красная окраска помогает им отлично маскироваться в толще воды.