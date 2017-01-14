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Ученые впервые сняли на камеру рубинового дракона (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/2_main.1484387980.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/2_tn.1484387980.jpg Наука и Технологии Оборудование запечатлело двух животных и снимало их около получаса

Ученые впервые сняли на камеру рубинового дракона (видео)

Сегодня, 11:58

Оборудование запечатлело двух животных и снимало их около получаса


Ученые из США и Австралии впервые сняли на видео новооткрытых морских рубиновых драконов.

Исследователи около 30 минут наблюдали за двумя рубиновыми драконами, что помогло раскрыть новые подробности об их анатомии, среде обитания и поведении.

Впервые новую разновидность морского дракона открыли в 2015 году, но тогда ученые пришли к выводу о его существовании по экспонату из австралийского музея. Тогда исследователи расшифровали ДНК, взятую у найденных с 1919 по 2007 годы образцов. Теперь же получено фактическое подтверждение их существования.

Справка. Морские драконы являются "родственниками" морских коньков. Сейчас науке известно три вида — обыкновенный, лиственный и рубиновый. В отличие от первых двух рубиновый морской дракон напоминает морского конька больше всего.

Ученые предполагают, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров, а ярко-красная окраска помогает им отлично маскироваться в толще воды.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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