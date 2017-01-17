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Ученые выяснили, что убило динозавров http://www.segodnya.ua/img/article/7890/30_main.1484655566.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/30_tn.1484655566.jpg Наука и Технологии За несколько лет средняя температура упала на 26°C, до заморозков доходило даже на экваторе, а на полюсах температура достигала -60°C. 

Ученые выяснили, что убило динозавров

Сегодня, 14:33

За несколько лет средняя температура упала на 26°C, до заморозков доходило даже на экваторе, а на полюсах температура достигала -60°C. 

Динозавров убили холод, темнота и серная кислота - ученые. Фото: AFP
Динозавров убили холод, темнота и серная кислота - ученые. Фото: AFP

Динозавры вымерли от резкого похолодания, вызванного скопившейся в верхних слоях атмосферы серной кислотой.

Об этом сообщили ученые, опубликовав результаты исследования в журнале Geophysical Research Letters.

Гипотеза о том, что динозавры погибли от холода, выдвигалась и ранее. Правда, главным виновником считался упавший на Землю астероид, поднявший в воздух облако пыли, окутавшее планету. Однако новая компьютерная симуляция показала, что могли иметь место и другие факторы.

Отмечалось, что попадание в атмосферу астероида могло вызвать образование в ее верхних слоях капель серной кислоты. Это привело к похолоданию, которое многие виды не пережили.

"Продолжительное похолодание, вызванное сульфатными аэрозолями, могло оказаться намного более значимым фактором для массового вымирания, чем пыль, которая остается в атмосфере на относительно недолгое время", – отмечает исследовательница Джулия Брюггер.

По ее словам, современное программное обеспечение позволило ученым смоделировать климатическую модель, которая могла существовать 66 млн лет назад. Согласно ей, серная кислота могла образоваться в атмосфере из-за вулканической активности, а также из-за испарений, поднимающихся над образовавшимся от столкновения с астероидом кратером.

По расчетам Брюггер и ее коллег, за несколько лет средняя температура упала на 26°C, до заморозков доходило даже на экваторе, а на полюсах температура достигала -60°C. Также, возможно, из-за охлаждения воды с поверхности океана опустились глубже, а более теплые поднялись и, когда питательные вещества оказались на поверхности, произошло массовое цветение водорослей, в том числе и токсичных.
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Источник:

gazeta.ru

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