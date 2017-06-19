Ученый раскрыл прошлое столкнувшихся черных дыр
Событие GW150914 зарегистрировано 14 сентября 2015 года
Астрофизик Ян Ха из Университета Темпл (США) рассчитал массы звезд, которые затем превратились в черные дыры, чье столкновение породило гравитационную волну — событие GW150914.
Согласно оценкам Ха, перед превращением в черные дыры пара звезд была в 70 и 55 раз тяжелее Солнца, а в момент своего рождения светила были в 93 и 73 раза, соответственно, тяжелее ближайшей к Земле звезды.
Событие GW150914 зарегистрировано 14 сентября 2015 года в 13:51 на двух детекторах-близнецах лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, расположенных в Ливингстоне (штат Луизиана) и Хэнфорде (штат Вашингтон) в США.
Наблюдаемое возмущение порождены парой черных дыр (в 29 и 36 раз тяжелее Солнца) в последние доли секунды перед их слиянием в более массивный вращающийся гравитационный объект (в 62 раза тяжелее Солнца). Слияние черных дыр произошло 1,3 миллиарда лет назад (столько времени гравитационное возмущение распространялось до Земли).
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