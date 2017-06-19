Ученый раскрыл прошлое столкнувшихся черных дыр

Сегодня, 01:45

Событие GW150914 зарегистрировано 14 сентября 2015 года

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Астрофизик Ян Ха из Университета Темпл (США) рассчитал массы звезд, которые затем превратились в черные дыры, чье столкновение породило гравитационную волну — событие GW150914. 

Согласно оценкам Ха, перед превращением в черные дыры пара звезд была в 70 и 55 раз тяжелее Солнца, а в момент своего рождения светила были в 93 и 73 раза, соответственно, тяжелее ближайшей к Земле звезды.

Событие GW150914 зарегистрировано 14 сентября 2015 года в 13:51 на двух детекторах-близнецах лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, расположенных в Ливингстоне (штат Луизиана) и Хэнфорде (штат Вашингтон) в США.

Наблюдаемое возмущение порождены парой черных дыр (в 29 и 36 раз тяжелее Солнца) в последние доли секунды перед их слиянием в более массивный вращающийся гравитационный объект (в 62 раза тяжелее Солнца). Слияние черных дыр произошло 1,3 миллиарда лет назад (столько времени гравитационное возмущение распространялось до Земли).
США, звезды, ученый, прошлое, столкновение, пара, черная дыра, астрофизик, событие

Вы сейчас просматриваете новость "Ученый раскрыл прошлое столкнувшихся черных дыр". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Рентгеновский лазер LCLS, фото Hi-News.ru

Мощнейший в мире рентгеновский лазер превратил атом в "черную дыру"

31 Мая, 21:20

Сила, с которой электроны притягивались к атому йода в данном случае, была гораздо большей, чем та, которую бы вырабатывала, к примеру, черная дыра с массой в десять Солнц

Наука и Технологии

Фото: pixabay.com

Астрофизики нашли сверхмассивную черную дыру

14 Мая, 17:19

Объект находится на расстоянии 3,9 миллиарда световых лет от Земли

Наука и Технологии

Фото: AFP

Ученые посчитали количество черных дыр в Млечном Пути

14 Марта, 03:00

Примерно один процент черных дыр представляют собой двойные системы, выяснили астрономы

Наука и Технологии

Мощный радиотелескоп поможет ученым заглянуть в черную дыру

4 Марта, 04:51

В следующем месяце, астрономы собираются использовать радиотелескопы по всему земному шару, чтобы создать эквивалент единого "планетарного" инструмента

Наука и Технологии

Фото: pixabay.com

В Млечном Пути нашли скрытую черную дыру

3 Февраля, 14:06

В ходе анализа облака, получившего название Bullet (Пуля), ученые обнаружили признаки скрытой черной дыры

Наука и Технологии

Hubble сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы. Фото: NASA / ESA

Космический телескоп сделал снимок нарушающей законы физики черной дыры

10 Января, 16:08

В спиральной галактике она имеет относительно малый вес и является одной из самых легких сверхмассивных черных дыр

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования