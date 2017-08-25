Украинец изобрел MIDI-контроллер, которым пользуются мировые диджеи
Использование перчатки не требует особых навыков
Украинец Геннадий Жуга придумал уникальный MIDI-контроллер. Это интерактивная перчатка, ею можно управлять "умной" техникой. Ею можно создавать музыку своими руками – буквально.
Девайсом уже пользуются диджеи во всем мире
По словам изобретателя, можно не только миксовать музыку и создавать музыкальные эффекты, но и управлять голосом – и это уже делают некоторые украинские музыканты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Управление перчаткой – беспроводное, есть клавиатура.
Кроме того, перчатка может передавать команды квадрокоптерам, работам, с ней можно играть в компьютерные игры. Воспользоваться чудо-перчаткой может любой – особых навыков в обращении она не требует.
Ранее сообщалось о главных достижениях Украины за годы независимости.
Вы сейчас просматриваете новость "Украинец изобрел MIDI-контроллер, которым пользуются мировые диджеи". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии