В Антарктиде появилась гигантская трещина из-за глобального потепления (видео) Сегодня, 11:13 Просмотров: ...

Ее распространение привело к тому, что национальную станцию Halley VI пришлось временно закрыть

Трещина образовалась из-за глобального потепления. Фото: AFP

На южном материке Антарктиды образовалась гигантская трещина, длина которой составляет 40 километров, сообщает BBC News. По данным издания, ее распространение привело к тому, что национальную станцию Halley VI пришлось временно закрыть. При этом причина появления трещины называют глобальное потепление. This drone footage shows the scale of a huge crack in the #Antarctic ice shelf https://t.co/5y7kkJif2G — Sky News (@SkyNews) 17 января 2017 г. Ранее сообщалось, что в Антарктиде обнаружена стокилометровая трещина.