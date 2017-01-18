В Антарктиде появилась гигантская трещина из-за глобального потепления (видео)
Ее распространение привело к тому, что национальную станцию Halley VI пришлось временно закрыть
На южном материке Антарктиды образовалась гигантская трещина, длина которой составляет 40 километров, сообщает BBC News.
По данным издания, ее распространение привело к тому, что национальную станцию Halley VI пришлось временно закрыть.
При этом причина появления трещины называют глобальное потепление.
This drone footage shows the scale of a huge crack in the #Antarctic ice shelf https://t.co/5y7kkJif2G— Sky News (@SkyNews) 17 января 2017 г.
Ранее сообщалось, что в Антарктиде обнаружена стокилометровая трещина.
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