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В Антарктиде появилась гигантская трещина из-за глобального потепления (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/7_main.1484730593.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/7_tn.1484730593.jpg Наука и Технологии Ее распространение привело к тому, что национальную станцию Halley VI пришлось временно закрыть

В Антарктиде появилась гигантская трещина из-за глобального потепления (видео)

Сегодня, 11:13

Ее распространение привело к тому, что национальную станцию Halley VI пришлось временно закрыть

Трещина образовалась из-за глобального потепления. Фото: AFP
Трещина образовалась из-за глобального потепления. Фото: AFP

На южном материке Антарктиды образовалась гигантская трещина, длина которой составляет 40 километров, сообщает BBC News.

По данным издания, ее распространение привело к тому, что национальную станцию Halley VI пришлось временно закрыть.

При этом причина появления трещины называют глобальное потепление.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде обнаружена стокилометровая трещина.
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