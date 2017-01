В Антарктиде появилась гигантская трещина из-за глобального потепления (видео)

На южном материке Антарктиды образовалась гигантская трещина, длина которой составляет 40 километров, сообщает BBC News.

По данным издания, ее распространение привело к тому, что национальную станцию Halley VI пришлось временно закрыть.

При этом причина появления трещины называют глобальное потепление.

This drone footage shows the scale of a huge crack in the #Antarctic ice shelf https://t.co/5y7kkJif2G