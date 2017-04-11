В атмосфере Марса есть металлы – ученые

Вчера, 14:28

Специалисты говорят, что металлы попадают в атмосферу Красной планеты извне как продукты сгорания сталкивающихся с планетой астероидов

Планета Марс. Фото: pixabay.com
Планета Марс. Фото: pixabay.com

Орбитальная станция MAVEN обнаружила в ионосфере Марса металлы (железо, магний и натрий). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, кратко о нем сообщает НАСА.

Металлы попадают в атмосферу Марса извне как продукты сгорания сталкивающихся с планетой астероидов. Эти элементы постоянно присутствуют в газовой оболочке небесного тела.

Металлы в атмосфере Марса распределены не слоями, как в газовой оболочке Земли. Это связано с отсутствием у Марса глобального магнитного поля, из-за чего концентрации ионов в атмосфере планеты высоки лишь в районах, где сильны локальные магнитные поля небесного тела.

Специалисты планируют изучить влияние металлов на формирование и поведение высотных облаков. Ранее в газовых оболочках планет Солнечной системы (кроме Земли) допускалось лишь существование металлов.

Основная задача миссии MAVEN заключается в определении скорости истекания газов (кислорода и водорода) из марсианской атмосферы. Это позволит ученым оценить количество воды, которую теряет планета. Специалистов также интересует климат Марса, данные о котором нужны для пилотируемых миссий.

Ранее сообщалось, что ученые из Открытого университета и Университета смогли доказать, что на Марсе в кратере Гейла долгое время находилась вода.
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