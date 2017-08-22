В Египте раскопали древний монашеский город

Вчера, 14:48

Раскопки, говорят ученые, длились восемь лет 

Ученые поражены находкой. Фото: AFP
Ученые поражены находкой. Фото: AFP

Ученые обнаружили огромный монашеский комплекс возле города Эль-Минья, находка датируется V веком нашей эры, сообщает Ahram Online.

Археологи нашли множество погребальных камер, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров. Кроме того, ученые раскопали остатки монашеских домов, сделанных из глины.

"Этот факт говорит о том, что археологический объект рядом с (монашеским) некрополем Аль-Нассара был комплексом монахов", — заявил Гамаль Эль-Семествави, глава Управления древностей Египта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ходе раскопок, которые длились восемь лет, ученые обнаружили многочисленные предметы быта. Это, по их словам, поможет реконструировать повседневную жизнь первых христианских монахов.

Считается, что христианское монашество появилось в Египте примерно в начала IV века нашей эры. Церковь признает его родоначальником преподобного Антония Великого.

Ранее сообщалось, что археологи из Каира обнаружили уникальные захоронения во время раскопок в египетской провинции Эль-Минья.
Египет, археологи, город, монах, находка

Вы сейчас просматриваете новость "В Египте раскопали древний монашеский город". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Фото: AFP

В Египте найдены неизвестные мумии

2 Июня, 17:23

Археологи обнаружили десять ранее неизвестных скальных гробниц. Раскопки продолжатся в сентябре 

Наука и Технологии

Крепость под Бургасом. Фото: музей истории Бургаса

Археологи раскопали редкую византийскую икону из слоновой кости

27 Июля, 15:24

Ученые предполагают, что находка принадлежала правителю или одному из его членов семьи

Наука и Технологии

Легендарная царица Нефертити. Фото: gogetnews.info

Археологи придумали, как отыскать мумию Нефертити

12 Августа, 06:40

Ученые будут использовать ряд суперсовременных устройств, специально предназначенных для поиска скрытых туннелей внутри пирамиды

Другие страны

Все фото: AFP

В Египте выкопали три новые древние гробницы

16 Августа, 08:52

Захоронения были частью большого кладбища в крупном городе, считают археологи

Наука и Технологии

Археологи поражены находкой. Фото: AFP

Археологи нашли "город великанов" в Эфиопии

17 Июня, 20:00

Ученые говорят, что раскопки продолжатся в следующем году

Наука и Технологии

Ученые поражены находкой. Фото: AFP

В Египте археологи раскопали катакомбы фараонов

14 Мая, 03:06

Ученым еще предстоит выяснить, что находится в скрытых комнатах

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования