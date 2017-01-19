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В Китае нашли уникальный некрополь с тысячами погребенных http://www.segodnya.ua/img/article/7897/71_main.1484824539.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/71_tn.1484824539.jpg Наука и Технологии Некрополь оказался самым крупным погребением культуры Яншао, говорят археологи  

В Китае нашли уникальный некрополь с тысячами погребенных

Сегодня, 13:14

Некрополь оказался самым крупным погребением культуры Яншао, говорят археологи

 

Археологи поражены находкой. Фото: AFP
Археологи поражены находкой. Фото: AFP

Археологи из Китая обнаружили целое кладбище, которому насчитывается шесть тысяч лет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, по предварительным данным в некрополе погребено более двух тысяч человек.

Древнее кладбище находится в провинции Шэньси, неподалеку от развалин поселения Янгуаньчжай, которое относится к эпохе неолита. Характерная для этого периода археологическая культура Яншао была распространена вдоль реки Хуанхэ. Как отметил руководитель археологических работ Ван Вэйлинь, некрополь оказался самым крупным погребением культуры Яншао.

Ранее сообщалось, что в Китае "вышла" из воды древняя статуя Будды. Ее считали пропавшей почти 60 лет.
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Источник:

РИА Новости

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