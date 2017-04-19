В NASA показали летящий к Земле опасный астероид
Ученые говорят, что космическое тело по своей форме напоминает арахис в скорлупе или гантелю
Ученые получили изображения астероида 2014 JO25, который в ночь на 20 апреля пройдет вблизи с Землей.
По информации американского космического агентства, космическое тело по своей форме напоминает арахис в скорлупе или гантелю, и вращается вокруг своей оси каждые пять часов.
Сейчас специалисты пытаются получить изображения с более высоким разрешением для детального изучения астероида.
Ранее сообщалось, что этой ночью над Землей промчится астероид, который специалисты NASA внесли в список потенциально опасных для Земли. Последний раз он пролетал через Солнечную систему 400 лет назад. А следующее сближение с Землей ждут не раньше, чем через две с половиной тысячи лет.
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