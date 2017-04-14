В NASA показали снимки огромных извергающихся криовулканов Европы

Снимки, сделанные космическим телескопом Hubble, подтверждают, что на поверхности спутника есть действующие гейзеры

НАСА представило снимки действующих на поверхности Европы, одного из спутников Юпитера, криовулканов.

Снимки сделаны космическим телескопом Hubble в 2014 и 2016 годах. На них заметно, что высота водяного выброса в первом случае равняется 50 километрам и 100 — во втором.

Криовулканы находятся на месте аномально теплой области (примерно минус 178 градусов Цельсия) на поверхности Европы, которую впервые обнаружила станция Galileo.

Данные снимки подтверждают, что на поверхности Европы имеются действующие гейзеры. Их существование обусловлено, как полагают ученые, наличием в недрах спутника Юпитера подповерхностного океана и действующими гидротермальными источниками.

Данные источники могут поддерживать благоприятные для зарождения и существования жизни условия. Для обнаружения ее возможных следов в 2020-х годах НАСА и Европейское космическое агентство запланировали миссии к спутнику Юпитера.

Ранее полученные станцией Cassini данные указали на то, что в недрах Энцелада, одного из спутников Сатурна, имеются благоприятные условия для зарождения и существования жизни.

Ученые отмечают, что вероятнее всего гидротермальная активность на Энцеладе и Европе имеют схожую природу, однако лететь к спутнику Юпитера дешевле и быстрее, чем к луне Сатурна, кроме того, скорее всего Европа старше Энцелада, поэтому вероятность зарождения жизни в недрах первого небесного тела выше, чем внутри второго.

Ранее ученые заявили, что на спутниках Юпитера и Сатурна есть условия для жизни.