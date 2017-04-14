В NASA показали снимки огромных извергающихся криовулканов Европы

Сегодня, 11:39

Снимки, сделанные космическим телескопом Hubble, подтверждают, что на поверхности спутника есть действующие гейзеры

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

НАСА представило снимки действующих на поверхности Европы, одного из спутников Юпитера, криовулканов.

Снимки сделаны космическим телескопом Hubble в 2014 и 2016 годах. На них заметно, что высота водяного выброса в первом случае равняется 50 километрам и 100 — во втором.

Криовулканы находятся на месте аномально теплой области (примерно минус 178 градусов Цельсия) на поверхности Европы, которую впервые обнаружила станция Galileo.

Данные снимки подтверждают, что на поверхности Европы имеются действующие гейзеры. Их существование обусловлено, как полагают ученые, наличием в недрах спутника Юпитера подповерхностного океана и действующими гидротермальными источниками.

.jpg_246

Данные источники могут поддерживать благоприятные для зарождения и существования жизни условия. Для обнаружения ее возможных следов в 2020-х годах НАСА и Европейское космическое агентство запланировали миссии к спутнику Юпитера.

Ранее полученные станцией Cassini данные указали на то, что в недрах Энцелада, одного из спутников Сатурна, имеются благоприятные условия для зарождения и существования жизни.

Ученые отмечают, что вероятнее всего гидротермальная активность на Энцеладе и Европе имеют схожую природу, однако лететь к спутнику Юпитера дешевле и быстрее, чем к луне Сатурна, кроме того, скорее всего Европа старше Энцелада, поэтому вероятность зарождения жизни в недрах первого небесного тела выше, чем внутри второго.

Ранее ученые заявили, что на спутниках Юпитера и Сатурна есть условия для жизни.
NASA, Европа, ученые, вулкан, hubble, спутник, станция, активность, снимки, Юпитер, существование, Galileo

Вы сейчас просматриваете новость "В NASA показали снимки огромных извергающихся криовулканов Европы". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Красная планета открывает новые секреты. Фото: pixabay.com

В NASA рассказали об активности одного из высочайших вулканов Марса

22 Марта, 18:50

Компьютерная модель, созданная учеными, помогла изучить особенности 29 вулканических каналов

Мир

Люди могут в будущем колонизировать луну. Фото из открытых источников

Японские ученые обнаружили на Луне подземные туннели

28 Марта, 04:35

Исследователи считают, что пустоты в спутнике Земли могут стать первой колонией за пределами нашей планеты

Здоровье

Фото: cbsnews.com

Ученые сделали прорыв в изучении головного мозга

Сегодня, 02:58

Специалисты попросили каждого из участников эксперимента пройти тест на проверку уровня активности мозга

Наука и Технологии

RX J1140.1+0307. Фото: spacetelescope.org

Космический телескоп Hubble запечатлел нарушающую представления ученых черную дыру

10 Января, 02:40

Ученых удивила яркость этого объекта, притом что он является одним из самых легких среди известных в настоящее время

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования