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В новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть в небе комету http://www.segodnya.ua/img/article/7844/49_main.1483027517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/49_tn.1483027517.jpg Наука и Технологии Комета Хонда-Мркоса-Пайдушаковой будет видна недалеко о Луны, но только в телескоп

В новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть в небе комету

Сегодня, 18:04

Комета Хонда-Мркоса-Пайдушаковой будет видна недалеко о Луны, но только в телескоп

Комету можно будет разглядеть в телескоп. Фото: primamedia.ru
Комету можно будет разглядеть в телескоп. Фото: primamedia.ru

В новогоднюю ночь жители Северного полушария Земли, в том числе украинцы, смогут увидеть в небе комету на небе вблизи луны. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на CNN.

Однако увидеть комету 45P / Honda-Mrkos-Pajdušáková (Хонда-Мркоса-Пайдушаковой) невооруженным глазом будет невозможно, для этого нужен будет телескоп.

"Даже если вы не фанат новогодних фейерверков, то у вас будет другая причина смотреть в новогоднюю ночь на небо. В NASA сообщили, что в то время, когда люди будут встречать Новый год, комета будет находиться вблизи луны и будет видна тем, кто смотрит на запад", – говорится в сообщении.

Комета названа в честь астрономов, которые обнаружили ее в 1948 году.
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