В новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть в небе комету

Комета Хонда-Мркоса-Пайдушаковой будет видна недалеко о Луны, но только в телескоп

В новогоднюю ночь жители Северного полушария Земли, в том числе украинцы, смогут увидеть в небе комету на небе вблизи луны. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на CNN.

Однако увидеть комету 45P / Honda-Mrkos-Pajdušáková (Хонда-Мркоса-Пайдушаковой) невооруженным глазом будет невозможно, для этого нужен будет телескоп.

"Даже если вы не фанат новогодних фейерверков, то у вас будет другая причина смотреть в новогоднюю ночь на небо. В NASA сообщили, что в то время, когда люди будут встречать Новый год, комета будет находиться вблизи луны и будет видна тем, кто смотрит на запад", – говорится в сообщении.

Комета названа в честь астрономов, которые обнаружили ее в 1948 году.