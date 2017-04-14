В сеть просочились первые "живые" фото нового флагмана от Xiaomi

В Xiaomi Mi 6, скорее всего, не будет 3,5-мм аудиоразъема

Несколько дней назад китайская Xiaomi все-таки сняла с себя обет молчания о сроках анонса нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 6 и объявила, что его презентация пройдет уже 19 апреля. Сразу же после этого компания начала активно подогревать интерес к Xiaomi Mi 6, публикуя все новые тизеры о свежем флагмане. Но сегодняшняя утечка пришла не от Xiaomi, а от информированных китайских источников, опубликовавших целую серию "живых" фотографий Xiaomi Mi 6, пишет THG.

Из опубликованных сегодня снимков понятно, что под экраном Xiaomi Mi 6 находится массивная домашняя клавиша. И, хотя внешне она сохраняет все атрибуты механической кнопки, многочисленные информаторы говорят о ее размещении за стеклом лицевой панели. При этом в клавишу интегрирован ультразвуковой дактилоскопический сенсор, а за тактильные ощущения, характерные обычному нажатию на кнопку, отвечает линейный вибромотор.

Вся лицевая панель устройства покрыта 2.5D стеклом. Из этого же материала сделана и оборотная сторона Xiaomi Mi 6, объединенная с фронтальной панелью матовой металлической рамкой. А в верхнем левом углу тыльной панели смартфона расположена двойная камера и двойная же LED-вспышка.

На нижней грани смартфона расположен порт USB Type-C с двумя решетками динамиков по бокам. И, похоже, что Xiaomi все-таки решила последовать примеру многих именитых производителей, отказавшись от использования в Xiaomi Mi 6 3,5-мм аудиоразъема.

Предполагается, что новый Xiaomi Mi 6 получит водонепроницаемый корпус, защищенный по стандарту IP67. Смартфону приписываются сканер радужки, мощный чипсет Snapdragon 835, 5,15" дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей и 4 Гбайт ОЗУ. А более крупный Xiaomi Mi 6 Plus, по слухам, получит до 6 Гбайт оперативной памяти и 5,5" экран с разрешением 2560х1440 пикселей.