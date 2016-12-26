В Швейцарии создали беспилотник с птичьим крылом (видео)
Крылья за счет искусственных перьев могут вытягиваться, сжиматься, поворачиваться
В Швейцарии создали беспилотный летательный аппарат высокой маневренности, которая достигаются за счет устройства крыльев, напоминающих птичьи, сообщается на сайте компании-разработчика – Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).
Новый аппарат по конструкции действительно напоминает птицу. Его крылья за счет искусственных перьев могут вытягиваться, сжиматься, поворачиваться. Например, чтобы сделать поворот, дрон вытягивает одно крыло, а другое сжимает.
В описании БПЛА говорится, что идея создания аппарата, способного маневрировать в ограниченном пространстве родилась в результате наблюдений за полетом птиц.
Была поставлена задача – сконструировать летательный аппарат, который мог бы, так же, как птицы, резко менять направление полета, облетать препятствия, противостоять сильному ветру.
"Этот крылатый дрон открывает новые перспективы и, благодаря своей способности к адаптации, он мог бы быть очень эффективным в использовании на низких высотах в городских условиях", – подчеркивают инженеры EPFL.
Ранее сообщалось, что участник фестиваля исторической реконструкции "Русборг" в Липецкой области сбил дротиком беспилотник, с которого проводилась съемка мероприятия.
Читайте также:
Видеохит: в Японии сбежавшую из зоопарка обезьяну два часа снимали с ЛЭП
Сеть "взорвало" видео, на котором Пшонка дуэтом поет с Иво Бобулом
Видеохит: столетний британец прыгнул с парашютом в День рождения
Видеохит: сноубордистка случайно сняла на видео, как ее преследует медведь
Реакция малыша на храп отца "взорвала" сеть
Провокация в метро ошарашила пассажиров
Видеохит: попугай аккуратно, но настойчиво будит хозяина
Видеохит: отважный малыш отомстил большому дяде за девочку
Видеохит: попугай "оторвался" на кастрюле
Видеохит: мальчик узнал, что у него родится братик
Индийские супермен и спайдервумен "взорвали" интернет и мозг любителям комиксов
Пес-танцор покорил сеть своими движениями
Вор, спрятавшись под детское одеяло, "обчистил" дом
Вы сейчас просматриваете новость "В Швейцарии создали беспилотник с птичьим крылом (видео)". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии