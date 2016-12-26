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В Швейцарии создали беспилотник с птичьим крылом (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/81_main.1482755134.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/81_tn.1482755134.jpg Наука и Технологии Крылья за счет искусственных перьев могут вытягиваться, сжиматься, поворачиваться

В Швейцарии создали беспилотник с птичьим крылом (видео)

Сегодня, 19:09

Крылья за счет искусственных перьев могут вытягиваться, сжиматься, поворачиваться


В Швейцарии создали беспилотный летательный аппарат высокой маневренности, которая достигаются за счет устройства крыльев, напоминающих птичьи, сообщается на сайте компании-разработчика – Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

Новый аппарат по конструкции действительно напоминает птицу. Его крылья за счет искусственных перьев могут вытягиваться, сжиматься, поворачиваться. Например, чтобы сделать поворот, дрон вытягивает одно крыло, а другое сжимает.

В описании БПЛА говорится, что идея создания аппарата, способного маневрировать в ограниченном пространстве родилась в результате наблюдений за полетом птиц.

Была поставлена задача – сконструировать летательный аппарат, который мог бы, так же, как птицы, резко менять направление полета, облетать препятствия, противостоять сильному ветру.

"Этот крылатый дрон открывает новые перспективы и, благодаря своей способности к адаптации, он мог бы быть очень эффективным в использовании на низких высотах в городских условиях", – подчеркивают инженеры EPFL.

Ранее сообщалось, что участник фестиваля исторической реконструкции "Русборг" в Липецкой области сбил дротиком беспилотник, с которого проводилась съемка мероприятия.

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Источник:

Российская газета

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