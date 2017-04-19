В созвездии Девы обнаружены гигантские черные дыры

Сегодня, 18:38

Ученые надеются, что дальнейшее изучение  объектов позволит заполнить пробелы в знаниях

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Астрономы из Университета Юты (США) обнаружили две карликовые галактики, обладающие сверхмассивными черными дырами. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Речь идет об ультракомпактных карликовых галактиках VUCD3 и M59cO, расположенных далеко за пределами Млечного Пути в созвездии Девы. Расчеты показали, что они обладают сверхмассивными черными дырами. Их масштаб изрядно удивил ученых.

Так, масса черной дыры в VUCD3 эквивалентна массе 4,4 миллиона солнц и составляет около 13% от массы галактики. Черная дыра в M59cO еще больше. Ее масса оценена в 5,8 миллиона масс солнц, что составляет около 18% от массы галактики. Для сравнения: масса черной дыры в центре Млечного Пути составляет менее 0,01 процента его общей массы.

"Это очень удивительно, и мы до сих пор не в полной мере понимаем механизм формирования и эволюции галактик, – говорит соавтор исследования Крис Ан. – Эти ультракомпактные карлики составляют около 0,1 процента размера Млечного Пути. Однако они обладают черными дырами, которые значительно больше черной дыры в центре нашей галактики. Дальнейшее изучение этих объектов позволит заполнить пробелы в наших знаниях".

Ранее сообщалось, что космический телескоп "Хаббл" сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы, которая нарушает представления ученых о подобных космических объектах.
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Источник:

Российская газета

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