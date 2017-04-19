В созвездии Девы обнаружены гигантские черные дыры

Астрономы из Университета Юты (США) обнаружили две карликовые галактики, обладающие сверхмассивными черными дырами. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Речь идет об ультракомпактных карликовых галактиках VUCD3 и M59cO, расположенных далеко за пределами Млечного Пути в созвездии Девы. Расчеты показали, что они обладают сверхмассивными черными дырами. Их масштаб изрядно удивил ученых.

Так, масса черной дыры в VUCD3 эквивалентна массе 4,4 миллиона солнц и составляет около 13% от массы галактики. Черная дыра в M59cO еще больше. Ее масса оценена в 5,8 миллиона масс солнц, что составляет около 18% от массы галактики. Для сравнения: масса черной дыры в центре Млечного Пути составляет менее 0,01 процента его общей массы.

"Это очень удивительно, и мы до сих пор не в полной мере понимаем механизм формирования и эволюции галактик, – говорит соавтор исследования Крис Ан. – Эти ультракомпактные карлики составляют около 0,1 процента размера Млечного Пути. Однако они обладают черными дырами, которые значительно больше черной дыры в центре нашей галактики. Дальнейшее изучение этих объектов позволит заполнить пробелы в наших знаниях".

Ранее сообщалось, что космический телескоп "Хаббл" сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы, которая нарушает представления ученых о подобных космических объектах.