Ученые впервые вырастили человекосвинью (видео)
Ученым удалось впервые вырастить эмбрион-химеру, который состоит из клеток человека и свиньи.
Эмбрион-химера состоит из клеток человека и свиньи. Правда, доля человеческих клеток в эмбрионе – меньше 0,001 %, остальные клетки свиньи.
Эмбрионам дали развиваться лишь 28 дней. Эти эмбрионы могут помочь создать технологию по выращиванию человеческих органов внутри животных, сообщается в статье, опубликованной в журнале The Cell.
Вы сейчас просматриваете новость "Ученые впервые вырастили человекосвинью (видео)". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии