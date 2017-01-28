Ученые впервые вырастили человекосвинью (видео)

Сегодня, 01:03

Ученым удалось впервые вырастить эмбрион-химеру, который состоит из клеток человека и свиньи.


Эмбрион-химера состоит из клеток человека и свиньи. Правда, доля человеческих клеток в эмбрионе – меньше 0,001 %, остальные клетки свиньи.

Эмбрионам дали развиваться лишь 28 дней. Эти эмбрионы могут помочь создать технологию по выращиванию человеческих органов внутри животных, сообщается в статье, опубликованной в журнале The Cell.

 
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