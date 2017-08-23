В Японии показали похоронного робота-буддиста

В Японии на выставке новинок похоронной индустрии представили робота Pepper, который сможет вести буддийские похороны. Андроид умеет читать сутры и бить в гонг. Стоимость участия "электронного" священника в похоронах составит 450 долларов, это почти в шесть раз дешевле, чем нанимать живого, сообщает Yahoo!.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Первый робот-полицейский вышел на службу в ОАЭ

В Японии – проблема с буддийскими священниками. В последнее время они стали зарабатывать гораздо меньше в связи с тем, что спрос на их услуги упал. Они вынуждены подрабатывать на стороне и поэтому далеко не всегда бывают доступны вовремя.

Производители робота Pepper обещают решить эту проблему

Когда андроид-буддист поступит в продажу, неизвестно.