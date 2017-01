Вакцины от лихорадок и новые миры: лавные открытия и достижения человечества в 2016 году

Одни ученые стремятся постичь фундаментальные тайны мироздания, другие – ищут практическое применение уже известным секретам Вселенной, и с каждым годом человечество еще на шаг приближается к пониманию мира вокруг нас, не забывая, впрочем, и о том, чтобы делать нашу жизнь все комфортнее. Сайт "Сегодня.ua" собрал самые важные научные достижения человечества за 2016 год.

Астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института в Пасадене сообщили об обнаружении за пределами орбиты Плутона объекта размером с Нептун, который в 10 раз тяжелее Земли.

О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона Планеты Х ученые сообщили в середине января 2016 года. Потенциальная девятая планета системы вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тыс. лет.

Радиус Планеты Х в 3,7 раза больше, чем у Земли. Ее атмосфера состоит из водорода и гелия, а температура составляет минус 226 градусов Цельсия. Под газовой оболочкой при температуре минус 63 градуса Цельсия предположительно располагается слой водяного льда.

Подтверждение существования небесного тела займет пять лет. В случае открытия объект может стать девятой планетой Солнечной системы. Вероятность ошибки Браун и Батыгин оценивают в 0,007 процента. Ранее поиски Планеты Х в Солнечной системе привели ученых к обнаружению Нептуна (в 1864 году) и Плутона (в 1930 году).

Кроме того, ученые из Университета Берна (Швейцария) установили, что ближайшая к нам экзопланета Proxima b по своим свойствам и размеру очень похожа на Землю и может обладать большими запасами воды, что делает ее потенциально обитаемой.

Ученые создали компьютерную модель, которая позволила с большой степенью вероятности оценить характеристики экзопланеты Proxima b, открытой в августе 2016 года. Она находится в так называемой обитаемой зоне Проксима Центавра.

По словам соавтора исследования Янна Алиберта, эта экзопланета по своим свойствам и размеру очень похожа на Землю. Кроме того, она может обладать гораздо большими, чем на Земле, запасами воды, что увеличивает шансы на существование жизни на ней. Впрочем, ученые признают, что наличие жидкой воды не является гарантией того, что жизнь на планете существует.

Компании SpaceX в апреле 2016 года впервые удалось совершить вертикальную посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу в океане.

После отделения от грузового корабля Dragon, который направился к Международной космической станции (МКС), ракета успешно совершила вертикальную посадку на плавучую платформу.

Возвращаемая первая ступень отделилась примерно через 2,5 минуты после старта, после чего осуществила управляемый спуск. Через 8 минут 40 секунд после старта ракета впервые успешно опустилась на посадочную платформу, плавающую в Атлантическом океане в 300 километрах к северо-востоку от мыса Канаверал.

