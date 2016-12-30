Вакцины от лихорадок и новые миры: лавные открытия и достижения человечества в 2016 году

Одни ученые стремятся постичь фундаментальные тайны мироздания, другие – ищут практическое применение уже известным секретам Вселенной, и с каждым годом человечество еще на шаг приближается к пониманию мира вокруг нас, не забывая, впрочем, и о том, чтобы делать нашу жизнь все комфортнее. Сайт "Сегодня.ua" собрал самые важные научные достижения человечества за 2016 год.

Новые миры: Планета Х и Proxima b

Астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института в Пасадене сообщили об обнаружении за пределами орбиты Плутона объекта размером с Нептун, который в 10 раз тяжелее Земли.

О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона Планеты Х ученые сообщили в середине января 2016 года. Потенциальная девятая планета системы вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тыс. лет.

Радиус Планеты Х в 3,7 раза больше, чем у Земли. Ее атмосфера состоит из водорода и гелия, а температура составляет минус 226 градусов Цельсия. Под газовой оболочкой при температуре минус 63 градуса Цельсия предположительно располагается слой водяного льда.

Подтверждение существования небесного тела займет пять лет. В случае открытия объект может стать девятой планетой Солнечной системы. Вероятность ошибки Браун и Батыгин оценивают в 0,007 процента. Ранее поиски Планеты Х в Солнечной системе привели ученых к обнаружению Нептуна (в 1864 году) и Плутона (в 1930 году).

Фото: NASA

Кроме того, ученые из Университета Берна (Швейцария) установили, что ближайшая к нам экзопланета Proxima b по своим свойствам и размеру очень похожа на Землю и может обладать большими запасами воды, что делает ее потенциально обитаемой.

Ученые создали компьютерную модель, которая позволила с большой степенью вероятности оценить характеристики экзопланеты Proxima b, открытой в августе 2016 года. Она находится в так называемой обитаемой зоне Проксима Центавра.

По словам соавтора исследования Янна Алиберта, эта экзопланета по своим свойствам и размеру очень похожа на Землю. Кроме того, она может обладать гораздо большими, чем на Земле, запасами воды, что увеличивает шансы на существование жизни на ней. Впрочем, ученые признают, что наличие жидкой воды не является гарантией того, что жизнь на планете существует.

Многоразовая ракета: Посадка Falcon 9

Компании SpaceX в апреле 2016 года впервые удалось совершить вертикальную посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу в океане.

После отделения от грузового корабля Dragon, который направился к Международной космической станции (МКС), ракета успешно совершила вертикальную посадку на плавучую платформу.

Фото: кадр из видео посадки Falcon 9

Возвращаемая первая ступень отделилась примерно через 2,5 минуты после старта, после чего осуществила управляемый спуск. Через 8 минут 40 секунд после старта ракета впервые успешно опустилась на посадочную платформу, плавающую в Атлантическом океане в 300 километрах к северо-востоку от мыса Канаверал.

Рябь пространства: Гравитационные волны

Ученым из коллаборации LIGO в феврале 2016 года удалось впервые в истории зафиксировать гравитационные волны – LIGO зафиксировала гравитационное излучение, вызванное слиянием двойной системы черных дыр с массами 36 и 29 солнечных масс в объект массой 62 массы Солнца.

Согласно современным представлениям, при вращении вокруг общего центра масс система из двух черных дыр теряет энергию за счет излучения гравитационных волн. На заключительном этапе происходит столкновение и несимметричный гравитационный коллапс. Этот процесс длится доли секунды, и за это время в гравитационное излучение – рябь пространства-времени – уходит энергия, составляющая, по некоторым оценкам, более 50% от массы системы.

Схема: Giphy

Поиск гравитационных волн – это одна из крупнейших проблем современной физики. Согласно общей теории относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна, любая материя, движущаяся с ускорением, создает возмущение пространства-времени – гравитационную волну. Это возмущение тем больше, чем выше ускорение и масса объекта. Ввиду слабости гравитационных сил по сравнению с другими фундаментальными взаимодействиями эти волны должны иметь весьма малую величину, с трудом поддающуюся регистрации.

Обсерватория LIGO состоит из двух Г-образных систем, образованных двумя плечами по 4 км каждое. Гравитационная волна обладает свойством изменения метрики, то есть, попав на прибор, она изменяет длину плеча каждой из систем, и лазерный интерферометр фиксирует это изменение.

Смертельные болезни отступят: Созданы вакцины против лихорадок Денге и Эболы

В 2016 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала первую вакцину для профилактики лихорадки денге, а людям в таких горячих зонах, как Бразилия и Филиппины, начали делать от нее прививки.

Лихорадка денге переносится комарами. Ежегодно, согласно сообщениям, ею заражаются 400 миллионов человек.

Вакцина снижает риск госпитализации заболевших на 80%, и на 93% снижает вероятность развития геморрагического синдрома, который является самой тяжелой формой болезни.

Фото: из открытых источников

ВОЗ также заявила и об изобретении эффективной вакцины против смертельного вируса Эбола.

Как сообщалось, проведенная в западноафриканской стране Гвинее экспертиза подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины против смертельного вируса.

По данным ВОЗ, после прививки вакциной rVSV-ZEBOV почти 6 тыс. человек в течение 10 дней наблюдения не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. При этом вакцинация была сделана людям, которые находились в тесном контакте с больными.

ВОЗ сообщает, что по состоянию на начало марта 2016 было зарегистрировано 11 тыс. 316 смертей вследствие болезни Эбола, в общем случаев этой болезни зарегистрировали 28 тыс. 639 за время последнего ее вспышки, начался в 2014 году. Больше всего были поражены страны Западной Африки.

В ВОЗ также отметили, что вакцина должна получить лицензию уже к концу 2017 года.

На крыльях света: Solar Impulse 2 завершил кругосветное путешествие

Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 завершил кругосветное путешествие 26 июля 2016 года. Такой проект должен был показать принципиальную возможность использования "зеленых технологий" в авиации.

Летчики Бертран Пикар и Андре Боршберг отправились в путешествие вокруг света 9 марта 2015 года. Планировалось, что облететь Земной шар удастся за пять месяцев, но из-за серьёзной технической неполадки в системе солнечных батарей самолет пришлось на девять месяцев отправить на ремонт.

Самолет построен из углеводородного волокна и имеет огромные крылья, их размах составляет 72 м – больше, чем у Boeing-747-8 (68,5 м). При этом весит Solar Impulse 2 всего 2,3 тонны, что сопоставимо с обычным внедорожником (вес незагруженного Boeing 747-8 – 214,5 тонны).

Верхняя сторона крыльев покрыта солнечными элементами (всего их около 17 тыс.), которые приводят в действие 4 электромотора. Самолет развивает скорость до 140 км/ч.