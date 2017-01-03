Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости науки и технологий
Видеохит: что будет, если выплеснуть кипяток на морозе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/27_main.1483444649.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/27_tn.1483444649.jpg Наука и Технологии Ученые с древних времен бились над вопросом, почему иногда горячая вода замерзает быстрее, чем холодная

Видеохит: что будет, если выплеснуть кипяток на морозе (видео)

Сегодня, 13:57

Ученые с древних времен бились над вопросом, почему иногда горячая вода замерзает быстрее, чем холодная


Феномен застывания горячей воды с большей скоростью, чем холодной, известен в науке как эффект Мпембы. Над этим парадоксальным явлением размышляли такие великие умы, как Аристотель, Френсис Бэкон и Рене Декарт, но за тысячелетия никому еще не удавалось предложить разумное объяснение этому феномену.

Исследователи из Технологического университета Наньян в Сингапуре заявили, что им удалось разрешить вековую загадку о том, почему теплая вода застывает быстрее, чем холодная. Как выяснили китайские специалисты, секрет кроется в количестве энергии, запасенной в водородных связях между молекулами воды.

Как известно, молекулы воды состоят из одного атома кислорода и двух атомов водорода, удерживаемых вместе ковалентными связями, что на уровне частиц выглядит как обмен электронами. Другой известный факт заключается в том, что атомы водорода притягиваются к атомам кислорода из соседних молекул — при этом образуются водородные связи.

В это же время молекулы воды в целом отталкиваются друг от друга. Ученые из Сингапура заметили: чем теплее вода, тем большим оказывается расстояние между молекулами жидкости из-за увеличения отталкивающих сил. В результате водородные связи растягиваются, а следовательно, запасают большую энергию. Эта энергия высвобождается при охлаждении воды − молекулы сближаются друг с другом. А отдача энергии, как известно, и означает охлаждение.

Напомним, что на Рождество, в Украине ожидается сильное похолодание, вплоть до 20-градусных морозов.

 
видео, вода, похолодание, ученые, горячая вода, секрет, морозы, охлаждение, жидкости, видеохит

Вы сейчас просматриваете новость "Видеохит: что будет, если выплеснуть кипяток на морозе (видео)". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: Киевавтодор

В Киеве сегодня – мокрый снег и гололед

Сегодня, 10:38

Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах города

Невероятное

В Китае из-за сильных морозов застыл водопад

Сегодня, 01:04

Сильные морозы сковали никогда не замерзающий поток воды

Украина

В Украину идет резкое похолодание. Фото: Facebook

На Рождество в Украину могут прийти 20-градусные морозы

Вчера, 12:40

Сильные холода может принести ворвавшаяся арктическая воздушная масса

Украина

Прогноз погоды: предновогодняя неделя будет холодной и снежной

26 Декабря 2016, 07:10

На Новый год обещают мороз и солнце,  снегопады на неделе ожидают во всех областях

Экономика

Веерных отключений света зимой не будет - Насалик

22 Декабря 2016, 20:25

Министр говорит, что ТЭС и ТЭЦ  без проблем обеспечивают потребителей светом и теплом, несмотря на морозы

Украина

В стране будет холодно. Фото: AFP

В Украину идут крепкие морозы

20 Декабря 2016, 15:48

По прогнозам синоптиков, в некоторых областях ночью ожидается до -25 градусов 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.