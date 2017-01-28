Вода на Земле появилась уже после формирования планеты – ученые

По одной из теорий, ее занесли покрытые льдом метеориты еще на этапе формирования планеты

Вода появилась на Земле намного позже, чем принято считать. Об этом сообщили ученые из Вестфальского университета имени Вильгельма, которые провели анализ изотопов и рассказали о своем исследовании в статье журнала Nature.

По их данным, точное происхождение воды на Земле пока не известно, но по одной из теорий, ее занесли покрытые льдом метеориты еще на этапе формирования планеты.

Ученые сравнили изотопы рутения в метеорите с озера Тагиш в Британской Колумбии и в мантии Земли. По их предположениям, раз метеориты падали на Землю, пока она формировалась, то могли оставить следы. Если бы они занесли воду на Землю именно в этот период, уровни изотопов в мантии и метеорите совпали бы, однако никакого сходства найдено не было.

По мнению авторов исследования, это свидетельствует о том, что если вода и была занесена на Землю метеоритами, то уже после формирования мантии. Однако не исключено, что вода изначально была частью облака космической пыли, из которого сформировалась Земля.

Тем временем NASA показало снимок гигантского вихря на Юпитере.