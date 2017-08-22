Японец показал игру будущего

Сегодня, 05:10

Разработчик представил демо-версию игры, где невидимость — основная фишка

Скрин с видео
Скрин с видео

Программист из Японии показал первый тест оптического камуфляжа персонажей будущей игры в дополненной реальности, – передает TJ.

При просмотре через обычную камеру можно увидеть практически невидимый силуэт, но если включить специальный фильтр — становится видно, кто скрывается за камуфляжем. Этот эффект разделяет экран на две половины, одна из которых остается обычным изображением.

Технология дополненной реальности ARKit от Apple была представлена на конференции WWDC 2017 в начале июня. Пока что она доступна только разработчикам, которые уже создали ряд экспериментальных проектов. В конце июня программист Томас Гарсиа "посадил" уменьшенную копию ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в бассейне у себя на заднем дворе.

А 27 июля игровая студия TRIXI повторила в дополненной реальности клип группы a-ha, где персонаж выходит из мира комиксов в реальность.

Напомним, украинская студия анонсировала игру про Россию, уничтоженную ядерным взрывом.
технология, видео, игра, игры

Вы сейчас просматриваете новость "Японец показал игру будущего". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

Правила игры сумели освоить пять из семи обезьян. Фото: pixabay.com

Шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага": опубликовано видео

11 Августа, 05:50

Сложнее всего было с правилом о том, что бумага, побеждавшая камень, проигрывает ножницам

Здоровье

Фото: batona.net

Секс и компьютерные игры: ученые назвали риски

21 Июня, 01:18

При увлечении играми у человека продуцируются гормоны дофамин и пролактин

Днепр

Стоимость игр в квест-румах в Днепре начинается от 300 грн. Фото: questroom.com.ua

Квесты в реальности: побеги от маньяков и задания в стиле фэнтези

18 Июня, 06:28

"Сегодня" узнавала, какие популярные квесты существуют в Днепре и чем такое времяпровождение цепляет горожан

Наука и Технологии

Украинская студия анонсировала игру про Россию, уничтоженную ядерным взрывом: трейлер

13 Июня, 08:50

Игра Metro Exodus основана на романах популярного российского писателя Дмитрия Глуховского "Метро 2033" и "Метро 2035"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования