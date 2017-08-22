Японец показал игру будущего
Разработчик представил демо-версию игры, где невидимость — основная фишка
Программист из Японии показал первый тест оптического камуфляжа персонажей будущей игры в дополненной реальности, – передает TJ.
При просмотре через обычную камеру можно увидеть практически невидимый силуэт, но если включить специальный фильтр — становится видно, кто скрывается за камуфляжем. Этот эффект разделяет экран на две половины, одна из которых остается обычным изображением.
ミッション1【野良アンドロイド（光学迷彩搭載機）の発見・確保】 #ARKit pic.twitter.com/7m0esEGrUt— kidachi (@kidach1) 19 августа 2017 г.
Технология дополненной реальности ARKit от Apple была представлена на конференции WWDC 2017 в начале июня. Пока что она доступна только разработчикам, которые уже создали ряд экспериментальных проектов. В конце июня программист Томас Гарсиа "посадил" уменьшенную копию ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в бассейне у себя на заднем дворе.
А 27 июля игровая студия TRIXI повторила в дополненной реальности клип группы a-ha, где персонаж выходит из мира комиксов в реальность.
Напомним, украинская студия анонсировала игру про Россию, уничтоженную ядерным взрывом.
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