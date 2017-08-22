Японец показал игру будущего

Программист из Японии показал первый тест оптического камуфляжа персонажей будущей игры в дополненной реальности, – передает TJ.

При просмотре через обычную камеру можно увидеть практически невидимый силуэт, но если включить специальный фильтр — становится видно, кто скрывается за камуфляжем. Этот эффект разделяет экран на две половины, одна из которых остается обычным изображением.

Технология дополненной реальности ARKit от Apple была представлена на конференции WWDC 2017 в начале июня. Пока что она доступна только разработчикам, которые уже создали ряд экспериментальных проектов. В конце июня программист Томас Гарсиа "посадил" уменьшенную копию ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в бассейне у себя на заднем дворе.

А 27 июля игровая студия TRIXI повторила в дополненной реальности клип группы a-ha, где персонаж выходит из мира комиксов в реальность.

Напомним, украинская студия анонсировала игру про Россию, уничтоженную ядерным взрывом.