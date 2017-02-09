Загадочную улыбку Моны Лизы объяснили сифилисом

По утверждению ученого, это заболевание было очень распространено во времена да Винчи

Британский ученый Джонатан Джонс объяснил загадочную улыбку модели, позировавшей для картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, ее болезнью сифилисом, передает The Guardian.

В своей работе автор аргументировал утверждение данными из бухгалтерских книг флорентийского монастыря, согласно которым Лиза Герардини, жена торговца шелком из Флоренции, покупала в местной аптеке acqua di chiocciole – так называемую воду улиток, которую использовали тогда для лечения сифилиса.

Джонс утверждает, что в те времена недуг был очень распространен в Европе.

Также искусствовед отмечает, что заболевание модели, отчасти, подтверждает и пейзаж, ставший фоном картины. Принято считать, что сифилис привезли в Старый Свет мореплаватели, посетившие Америку 1492 году. А фон как раз изображает морской пейзаж и горы, которые стали символом Нового Света.

Ранее сообщалось, что историк назвал Мону Лизу тигрицей эпохи Возрождения и жестокой сердцеедкой.



