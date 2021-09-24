Ассоциация предприятий-строителей "Интеграл-Буд" проанализировала законопроект №5877

Президент Ассоциации предприятий-строителей "Интеграл-Буд" Владимир Зубик назвал ключевые и опасные новации законопроекта №5877 об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности

Владимир Зубик, президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд"

Недавно Конфедерация строителей Украины, бизнес-ассоциации, отраслевые эксперты и общественность "достучались", по крайней мере, до части парламентариев, доказав им опасность налоговых новаций в первой редакции законопроекта №5600. Теперь на строительную отрасль, рынок недвижимости, а главное – на потребителей, надвигается новая беда. 1 сентября в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5877 под красноречивым названием "Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності". Ключевые слова здесь – "усиление ответственности". Законодатели в очередной раз пытаются применить "драконовские" меры к строителям.

Строительство является не только важной составляющей ВВП страны, но и выполняет важные социальные функции. Каждое новое правительство заявляет о необходимости дерегуляции, об упрощении разрешительных процедур и тому подобное. Но, несмотря на все это, чиновники предпочитают увеличение налогов, штрафы и криминализацию вероятных нарушений.

Одними из ключевых и откровенно опасных новаций законопроекта №5877 является увеличение размеров штрафов, разрешение на временный арест объектов, внедрение уголовной ответственности.

О штрафных санкциях. Они могут быть существенно повышены за проведение подготовительных строительных работ, строительство без документов, эксплуатацию еще не принятых объектов, необеспечение заказчиком авторского и технического надзора, недопущение органов градостроительного контроля на объекты строительства или невыполнение предписаний. Здравый смысл нам подсказывает: чем выше цена вопроса и чем шире перечень нарушений, тем выше риск применения контролирующими органами разного рода коррупционных схем. Кроме того, недобросовестные должностные лица органов местного самоуправления получат дополнительные рычаги неправомерного давления на застройщиков.

Новелла о предоставлении права временного ареста органами местного самоуправления объектов незаконного (самовольного) строительства, которая заключается во временном лишении возможности отчуждения, пользования и распоряжения объектами, создает почву для нарушения ряда гарантированных Конституцией прав. Ведь планируется, что наложение ареста осуществляется принятием соответствующего решения путем составления протокола должностными лицами, уполномоченными на это исполкомами органов местного самоуправления или органами, исполняющими их полномочия. Внимание! Без решения суда. То есть, в отличие от классического правосудия, будет действовать норма "презумпции виновности".

Проект №5877 предусматривает уголовную ответственность не только за строительство без надлежащего оформления земельного участка, но и за строительство на земле без соответствующей категории или с нарушением функционального назначения по генплану. Здесь есть противоречие с уже действующими санкциями. Самовольное строительство зданий или сооружений, которые создали опасность или привели к тяжелым технологическим авариям или экологическим катастрофам, гибели или массовому заболеванию населения, должны караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. В то время как ст. 236 Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил экологической безопасности" при законном строительстве предусматривает за такие нарушения лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

"Подытоживая рассуждения о проблемах законопроекта №5877, хочу подчеркнуть, что штрафы и расширение уголовной ответственности для строителей – это не просто давление на бизнес. Это еще и опасность создания дополнительных условий для коррупции", – отметил Владимир Зубик, президент Ассоциации предприятий-строителей "Интеграл-Буд".

Бизнес-сообщество и инвесторы надеются, что парламентарии все же поймут, что усиление налогового давления (редакция в первом чтении законопроекта №5600), увеличение штрафов и уголовная ответственность (законопроект №5877) – это далеко не реформирование строительной отрасли. Вместо разумной реформы мы видим атаку по всем направлениям. И больше всего пострадают от ее последствий конечные потребители.