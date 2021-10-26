С бонусом в 1000 грн — Кредобанк выпустил уникальную карту для любых выплат

Как правильно и выгодно использовать свои деньги с новым продуктом от Кредобанка

Изначально банковские платежные карты выполняли одну функцию — хранение денежных средств. Сегодня банковская карта повсеместно используется для накоплений, переводов и расчетов, в том числе в онлайн-формате. Например, только через бесконтактную систему оплаты украинцы в первом квартале 2021 года провели транзакций на 119,0 млрд грн!

Однако не все карты одинаковы, и выбрать хороший во всех отношениях вариант непросто, так как на рынке много предложений от разных банков. На что нужно обращать внимание?

Насколько быстро и удобно можно заказать карточку.

Стоимость обслуживания (плата за оформление, пополнение и снятие денежных средств).

Наличие сберегательного счета.

Совместимость с мобильными платежными системами.

Функционал.

Кредобанк представляет новую дебетовую карту!

Новое предложение от Кредобанка заинтересует всех, но особенно тех, кто любит путешествовать, часто получает переводы из-за рубежа и регулярно меняет валюту.

Преимущества "Правильной карты":

Это дебетовая карта, предназначенная для использования собственных (не кредитных) средств. Оформить ее может любой гражданин Украины с 14-летнего возраста. Заказать платежную карту онлайн можно через сайт и забрать ее в день обращения. Отсутствует абонентская плата за обслуживание карточки. Также нет комиссий за пополнение счета и снятие средств в банкоматах Украины. При оформлении "Правильной карты" автоматически открывается сберегательный счет "Кишеня" под 6% годовых. На остаток денежных средств ежемесячно начисляются проценты (как на депозит). Поддерживает бесконтактную технологию (оплата PayPass или Visa payWave). "Правильную" можно использовать как зарплатную карту, для получения стипендии, пенсии, пособий и т.п., снимать наличные в банкоматах, проводить безналичные расчеты через терминалы и онлайн-банкинг. Эксклюзивная возможность — получать и отправлять переводы, конвертировать валюту (USD, EUR, PLN) по выгодному курсу в смартфоне без посещения банковского отделения.

Информация о Кредобанке

Кредобанк основан в 1990 году во Львове. Сейчас он входит в ТОП-20 крупнейших банков с иностранным капиталом Украины по объемам чистых активов.

С 2007 года основным держателем акций финучреждения является крупнейший польский банк PKO Bank Polski. По сути, Кредобанк представляет польский банк PKO в Украине.

В Кредобанке работают более 2000 сотрудников в 82 отделениях по всей стране.

Особенности и возможности "Правильной карты"

Оформление карты бесплатное. Обслуживание карты бесплатное для всех, без каких-либо условий и ограничений, даже если пользоваться картой пару раз в год. Карта имеет вертикальную форму для удобства пользования в банкоматах и терминалах. В целях повышения безопасности информация о карте (номер, CVV-код, срок действия) находится на разных ее сторонах. Пополнение счета в кассах банка и терминалах самообслуживания без комиссий. Снять деньги без комиссии до 100 000 грн ежемесячно можно в кассах Кредобанка (50 000 грн) и в любом банкомате Украины (50 000 грн). "Правильная карта" — это целый пакет банковских услуг, который предусматривает одновременное открытие сразу пяти счетов: гривневого, трех валютных (в долларах, евро, польских злотых) и сберегательного. Клиенту выдают бесплатно гривневую и одну валютную карту — вид валюты на выбор получателя. При необходимости можно заказать еще две валютные карты (выпуск дополнительных карт — до 10 дней, стоимость каждой дополнительной карты — 100 грн). Карта позволяет получать переводы из-за рубежа и проводить обменные операции через онлайн-банкинг по наилучшему курсу и без комиссии за конвертацию. "Правильная" — это карта иностранного банка в Украине. Благодаря сотрудничеству с крупнейшим банком Польши PKO Bank Polski — есть возможность использовать валютную карту с польскими злотыми для снятия средств в сети банкоматов в Польше без комиссии. Карта поддерживает бесконтактные платежи с помощью Google и/или Apple Pay. Владельцы "Правильной карты" стабильно получают доход: банк ежемесячно насчитывает проценты на остаток денежных средств в размере 6% годовых. Деньги можно перевести на любой текущий счет. Пакет "Правильная карта" предусматривает бонус для активных пользователей в размере 1000 грн. Кредобанк предлагает простые условия: на протяжении первых шести месяцев нужно ежемесячно пополнять карту на сумму от 6000 грн и больше и осуществлять платежи на сумму от 3000 грн. Например, для такого пополнения карты подходят — получение зарплаты, пенсии или стипендии. Первые бонусные 500 грн начисляются через 3 месяца, вторые — еще через 3 месяца. После трех месяцев использования "Правильной карты" каждый клиент получает от Кредобанка персональное кредитное предложение.

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