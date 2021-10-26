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ТЕДИС Украина – обладатель Гран-при конкурса "Лучшее корпоративное медиа Украины 2021"

Актуально
26 октября, 13:33
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Компания получила награды в трех номинациях, одна из которых наивысшая

24 октября в Киеве прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса "Лучшее корпоративное медиа Украины 2021", в котором компания "ТЕДИС Украина" получила награды в трех номинациях, одна из которых наивысшая – гран-при.

Как сообщает пресс-служба компании на официальном сайте, гран-при конкурса был удостоен корпоративный журнал "Магия ТЕДИС". Организаторы отметили издание "За важную интеграторскую функцию, актуальные тематические векторы, современный дизайн с точными акцентами, качество и профессионализм". Также "ТЕДИС Украина" получил дипломы за третье место в номинациях "Корпоративный сувенир" (памятный знак к 10-летию компании сотрудникам, которые работают в ней с момента основания) и "Корпоративный календарь" (с фото-историями сотрудников, взявших к себе бездомных животных).

"Мы очень рады такой высокой оценке жюри и получению гран-при в престижном национальном конкурсе. Наш корпоративный журнал издается в компании с 2011 года и за это время его выход ни разу не прекращался. Ведь мы большое внимание уделяем развитию внутренних коммуникаций, поскольку в нашей компании работает 2300 сотрудников в 32 городах страны", – подчеркнул заместитель генерального директора по корпоративному управлению "ТЕДИС Украина" Денис Ткаченко.

В этом году в конкурсе "Лучшее корпоративное медиа Украины" участвовали свыше 50 компаний, которые вынесли на суд экспертного жюри более 100 проектов.

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