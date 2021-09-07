YouTube шоу "Лига блогеров" бьет рекорды книги Гиннесса

"Лига блогеров" – это первое уникальное YouTube-шоу, его придумал "Эпицентр" для своих соцсетей

В YouTube-шоу "Лига блогеров", которое снимает для своего канала компания "Эпицентр К", побили несколько мировых рекордов. Два рекорда – заслуга блогера из Днепра Александра Иванчака. Посмотреть можно здесь:

Реклама

В первом конкурсе за минуту он разорвал пополам 75 бананов, побив установленный мировой рекорд шведа Майкла Атосна, который за минуту разорвал 70 бананов. Во втором нужно было ударить пингпонговым шариком по семи кастрюлях и попасть в стакан. Всего давалось 10 попыток, и Иванчак установил и этот рекорд. Предыдущий рекордсмен, например, попал шариком всего по шести кастрюлях.

Таким образом Иванчак, у которого 3 миллиона подписчиков в TikTok, ворвался в финал "Лиги блогеров". Соперницей станет Виктория Платонова из Николаева, у которой более 100 тыс. подписчиков в Instagram. Уже 9 сентября (четверг) в 18:00 будет известно, кто станет лучшим блогером и заберет денежный приз от "Эпицентра".

В компании сообщили, что "Лига блогеров" – это первое уникальное YouTube-шоу, которое придумал "Эпицентр" в качестве развлекательного контента для своих соцсетей. На сегодня шоу набрало больше 3,5 миллиона просмотров. Участниками являются блогеры со всей Украины с количеством подписчиков от 5 тыс. до 3 млн.

Реклама

"Ежедневно мы отслеживаем множество упоминаний компании на страницах у блогеров. Это значит, что наши ТЦ стали именно тем креативным местом, где рождается контент. Поэтому нам пришла идея запустить масштабное всеукраинское YouTubе-реалити, чтобы вдохновить и поддержать блогеров", — говорит Chief Marketing Officer компании "Эпицентр К" Ирина Шинкаренко.

Также в компании сообщили, что это первое шоу, где были побиты мировые рекорды. Кроме того, они безопасны и их можно легко повторить в домашних условиях.