1500 на счет: формируем неприкосновенный запас для эксперимента

В этом обзоре отойдем от сравнения мобильных денег с мобильным банкингом или электронными кошельками. Напротив, сосредоточимся на ситуациях, когда деньги на счете мобильного телефона окажутся палочкой-выручалочкой в сложной ситуации, ведь во время дальней поездки нужно быть готовым ко всему.

Для эксперимента пополняем счет на 1500 грн. (Конечно, этой суммы недостаточно для кругосветного путешествия, но мы едем в Винницу). Если по какой-то причине эту сумму потратить не получится – не беда, я просто переведу ее себе на банковскую карту, это можно легко и быстро сделать на сайте money.kyivstar.ua. В конце своей увлекательной истории расскажу, как это сделать.