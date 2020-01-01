Деньги не в сумке, а на счете мобильного телефона: экспериментируем с Киевстар

Адриашкин Павел
Шеф-редактор отдела мультимедиа segodnya.ua
Павел не представляет свою жизнь без смартфона и модных гаджетов, активно тестирует онлайн-сервисы, всегда стремится оптимизировать все рабочие и бытовые процессы. Абонент Киевстар более 15 лет.
Мы уже писали о том, как удобно хранить деньги на счете мобильного телефона и расплачиваться ими, но пришло время использовать мобильные деньги в “полевых условиях”. Отправляемся в поездку с деньгами не в бумажнике, а на мобильном счете, чтобы проверить, насколько технологии будущего проникли в наши карманы.

1500 на счет: формируем неприкосновенный запас для эксперимента

В этом обзоре отойдем от сравнения мобильных денег с мобильным банкингом или электронными кошельками. Напротив, сосредоточимся на ситуациях, когда деньги на счете мобильного телефона окажутся палочкой-выручалочкой в сложной ситуации, ведь во время дальней поездки нужно быть готовым ко всему.

Для эксперимента пополняем счет на 1500 грн. (Конечно, этой суммы недостаточно для кругосветного путешествия, но мы едем в Винницу). Если по какой-то причине эту сумму потратить не получится – не беда, я просто переведу ее себе на банковскую карту, это можно легко и быстро сделать на сайте money.kyivstar.ua. В конце своей увлекательной истории расскажу, как это сделать.

Баланс: 1500 грн

В путь: отправляемся на Киевский автовокзал

Благодаря карантину вошло в привычку пользоваться бесконтактными методами оплаты — это гигиенично и не нужно стоять в очереди. В общественном транспорте Киева можно бесконтактно оплачивать проезд с помощью электронного проездного, KYIV SMART CARD, чем мы и займемся. На вокзал добираемся на метро.

Перед входом в метро на станции «Минская» пополняем проездной на странице money.kyivstar.ua. в разделе Транспорт. Пополнить KYIV SMART CARD можно даже перед турникетом, ведь 4G уже работает на 22 подземных станциях киевского метро. Оплачиваем проезд в пять кликов:

  • 1.Находим с мобильного раздел Транспорт.
  • 2.Вводим в поле номер карты KYIV SMART CARD.
  • 3.Вводим количество поездок – 50.
  • 4.Вводим номер телефона, с которого пополняем электронный билет.
  • 5.Подтверждаем оплату.

Теперь просто прикладываем карту к турникету и едем дальше. Как же досадно, что такого способа оплаты нет в маршрутках, где водители по старинке принимают наличные из рук в руки.

Баланс: 1175 грн

Киевский автовокзал: следующая станция - Винница

Ну раз уж мы путешествуем с мобильным счетом Киевстар, то и билет на автобус оплачиваем с мобильного счета - быстро, удобно и надежно. А ведь иногда и вправду, кроме денег на мобильном счете, больше нет ни копейки: забыл кошелек, нет банкомата поблизости или терминал не работает, а наличных тоже не оказалось. Но телефон всегда под рукой. После того, как мы на сайте “Басфор (Busfor)” забронировали билет и у нас есть номер заказа:

  • 1.Заходим в раздел “билеты” на сайте money.kyivstar.ua.
  • 2.Выбираем “Оплата квитка “Басфор (Busfor)”.
  • 3.Вводим номер заказа, который необходимо оплатить, номер мобильного с которого списать деньги, жмем “Подтвердить”.
  • 4.Получаем SMS с кодом подтверждения и подтверждаем транзакцию.

Учитывая, что стоимость билета на автобус по Украине редко превышает 500 грн, оплата билетов с мобильного - уместное решение и отличная альтернатива банковской карте. Нам билет в Винницу обошелся в 242 грн. Едем в Винницу.

Баланс: 933 грн

На месте: винницкий общественный транспорт

Я собираюсь остановиться в Виннице на несколько дней, чтобы посмотреть город и его окрестности. Передвигаться по городу можно на общественном транспорте. Как в случае с KYIV SMART CARD, в Виннице за проезд можно оплатить с мобильного счета с помощью SMS. Оплата проезда таким способом происходит даже проще, достаточно отправить на короткий номер 877 SMS с соответствующим кодом вида транспорта и номера маршрута. В моем случае, чтобы прокатиться легендарным узкоколейным винницким трамваем по маршруту №6, нужно отправить SMS с кодом SAC6 (кстати, постеры в транспорте всегда подскажут нужный код). Садимся в трамвай, отправляем SMS и в течение 1 минуты получаем уведомление об оплате. Цена билета – 4 грн, а три поездки обойдутся в 12 грн.

Баланс: 921 грн

Страховка

Я часто путешествую, и медицинская страховка меня не раз выручала, особенно, когда неожиданно в чужом городе нужна консультация врача. Недавно я оформил страховой полис онлайн. Сейчас это просто - на сайте Укрфинсервис есть множество вариантов полисов, а с недавних пор оплатить страховой полис можно с мобильного счета Киевстар. Это важно, если человеку нужно оформить страховку быстро, надежно и без очереди:

  • 1.Заходим на сайт Укрфинсервис
  • 2.Выбираем нужную страховку (в моем случае сумма составила 450 грн), заполняем необходимые поля.
  • 3.Выбираем в качестве способа оплаты Смарт-Гроші.

При оплате таким способом, абонент Киевстар получает кэшбек от 10 до 15% в зависимости от типа страховки – акция действует до конца 2020 года. Так что это не только удобно, но и выгодно.

Баланс: 471 грн

Пора домой – едем на вокзал на такси

Чтобы доехать до вокзала, я воспользуюсь службой такси 838 и акцией для абонентов предоплаченной связи Киевстар – до 21 октября 2020 года можно получить 5% кэшбэк на бонусный счет при оплате с мобильного счета. Чтобы получить кэшбэк, нужно:

  • 1.При заказе по телефону 838 указать диспетчеру, что оплата поездки будет совершена с мобильного счета Киевстар с помощью сервиса Смарт-Гроші*;
  • 2. Получить SMS с кодом для подтверждения платежа;
  • 3.В ответ на полученное SMS отправить код подтверждения;
  • 4. 5% от стоимости поездки будут зачислены на бонусный счет в службе Такси 838..

Также оплатить поездку в Такси 838 можно с помощью одноименного мобильного приложения, в котором пользователь сможет оплатить проезд с мобильного счета и получить кэшбэк, нажав кнопку “Смарт- Гроші” при оплате.

Баланс: 401 грн

Эксперимент подошел к концу

Опыт показал, что можно путешествовать по стране с мобильным счетом вместо кошелька. Предлагаю закрепить успех ужином!

Надо отметить, что все время поездки я контролировал баланс на мобильном телефоне и теперь у меня остались деньги на счету, которые я переведу на банковскую карту, чтобы оплатить ужин. Сделать это просто:

  • 1.Открываем страницу перечисление средств с мобильного счета на платежную карту.
  • 2. Вводим 16-значный код карты.
  • 3. Выбираем сумму (в моем случае 401 грн) и жмем “подтвердить”.

Фактически, перевод средств с мобильного счета на карту и наоборот - это перекладывание банкнот из кошелька в карман.

Что в итоге?

Можно ли объехать Украину, имея лишь смартфон в кармане? В теории и на практике это вполне просто. Счет на мобильном телефоне не заменяет основного способа оплаты, однако является удобным альтернативным безналичным платежным методом. В действительности иметь запас средств в виде мобильных денег сродни ношению огнетушителя в автомобиле. В следующий раз можно смело планировать поездку и частично оплачивать дорогу с помощью мобильного счета.

Иметь запас на счету необходимо, ведь эти деньги могут оказаться полезными в самый подходящий момент, а их использование ни к чему не обязывает.