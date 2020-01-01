В этом обзоре отойдем от сравнения мобильных денег с мобильным банкингом или электронными кошельками. Напротив, сосредоточимся на ситуациях, когда деньги на счете мобильного телефона окажутся палочкой-выручалочкой в сложной ситуации, ведь во время дальней поездки нужно быть готовым ко всему.
Для эксперимента пополняем счет на 1500 грн. (Конечно, этой суммы недостаточно для кругосветного путешествия, но мы едем в Винницу). Если по какой-то причине эту сумму потратить не получится – не беда, я просто переведу ее себе на банковскую карту, это можно легко и быстро сделать на сайте money.kyivstar.ua. В конце своей увлекательной истории расскажу, как это сделать.
Благодаря карантину вошло в привычку пользоваться бесконтактными методами оплаты — это гигиенично и не нужно стоять в очереди. В общественном транспорте Киева можно бесконтактно оплачивать проезд с помощью электронного проездного, KYIV SMART CARD, чем мы и займемся. На вокзал добираемся на метро.
Перед входом в метро на станции «Минская» пополняем проездной на странице money.kyivstar.ua. в разделе Транспорт. Пополнить KYIV SMART CARD можно даже перед турникетом, ведь 4G уже работает на 22 подземных станциях киевского метро. Оплачиваем проезд в пять кликов:
Теперь просто прикладываем карту к турникету и едем дальше. Как же досадно, что такого способа оплаты нет в маршрутках, где водители по старинке принимают наличные из рук в руки.
Ну раз уж мы путешествуем с мобильным счетом Киевстар, то и билет на автобус оплачиваем с мобильного счета - быстро, удобно и надежно. А ведь иногда и вправду, кроме денег на мобильном счете, больше нет ни копейки: забыл кошелек, нет банкомата поблизости или терминал не работает, а наличных тоже не оказалось. Но телефон всегда под рукой. После того, как мы на сайте “Басфор (Busfor)” забронировали билет и у нас есть номер заказа:
Учитывая, что стоимость билета на автобус по Украине редко превышает 500 грн, оплата билетов с мобильного - уместное решение и отличная альтернатива банковской карте. Нам билет в Винницу обошелся в 242 грн. Едем в Винницу.
Я собираюсь остановиться в Виннице на несколько дней, чтобы посмотреть город и его окрестности. Передвигаться по городу можно на общественном транспорте. Как в случае с KYIV SMART CARD, в Виннице за проезд можно оплатить с мобильного счета с помощью SMS. Оплата проезда таким способом происходит даже проще, достаточно отправить на короткий номер 877 SMS с соответствующим кодом вида транспорта и номера маршрута. В моем случае, чтобы прокатиться легендарным узкоколейным винницким трамваем по маршруту №6, нужно отправить SMS с кодом SAC6 (кстати, постеры в транспорте всегда подскажут нужный код). Садимся в трамвай, отправляем SMS и в течение 1 минуты получаем уведомление об оплате. Цена билета – 4 грн, а три поездки обойдутся в 12 грн.
Я часто путешествую, и медицинская страховка меня не раз выручала, особенно, когда неожиданно в чужом городе нужна консультация врача. Недавно я оформил страховой полис онлайн. Сейчас это просто - на сайте Укрфинсервис есть множество вариантов полисов, а с недавних пор оплатить страховой полис можно с мобильного счета Киевстар. Это важно, если человеку нужно оформить страховку быстро, надежно и без очереди:
При оплате таким способом, абонент Киевстар получает кэшбек от 10 до 15% в зависимости от типа страховки – акция действует до конца 2020 года. Так что это не только удобно, но и выгодно.
Чтобы доехать до вокзала, я воспользуюсь службой такси 838 и акцией для абонентов предоплаченной связи Киевстар – до 21 октября 2020 года можно получить 5% кэшбэк на бонусный счет при оплате с мобильного счета. Чтобы получить кэшбэк, нужно:
Также оплатить поездку в Такси 838 можно с помощью одноименного мобильного приложения, в котором пользователь сможет оплатить проезд с мобильного счета и получить кэшбэк, нажав кнопку “Смарт- Гроші” при оплате.
Опыт показал, что можно путешествовать по стране с мобильным счетом вместо кошелька. Предлагаю закрепить успех ужином!
Надо отметить, что все время поездки я контролировал баланс на мобильном телефоне и теперь у меня остались деньги на счету, которые я переведу на банковскую карту, чтобы оплатить ужин. Сделать это просто:
Фактически, перевод средств с мобильного счета на карту и наоборот - это перекладывание банкнот из кошелька в карман.
Можно ли объехать Украину, имея лишь смартфон в кармане? В теории и на практике это вполне просто. Счет на мобильном телефоне не заменяет основного способа оплаты, однако является удобным альтернативным безналичным платежным методом. В действительности иметь запас средств в виде мобильных денег сродни ношению огнетушителя в автомобиле. В следующий раз можно смело планировать поездку и частично оплачивать дорогу с помощью мобильного счета.
Иметь запас на счету необходимо, ведь эти деньги могут оказаться полезными в самый подходящий момент, а их использование ни к чему не обязывает.