Как жить на полную и использовать современные технологии с умом
Андрей Буренок - о том, как быть в гармонии с самим собой, при этом успешно руководить бизнесом
Читати українською
Как жить на полную и использовать современные технологии с умом
Андрей Буренок - о том, как быть в гармонии с самим собой, при этом успешно руководить бизнесом
Андрей Буренок - основатель сервиса выгодных путешествий TripMyDream, бывалый путешественник, а также любимый муж и отец двоих дочерей. Как ему удается всегда оставаться на связи, жить на полную, быть в гармонии с самим собой и при этом успешно руководить бизнесом? Что помогает быть мобильным и эффективно использовать каждую минуту своего времени - об этом мы лично спросили у Андрея.
Как начинается утро предпринимателя
Обычно я просыпаюсь около 8 утра, если меня ничего не беспокоит по работе. Но очень часто переживаю из-за продаж, новых видео, которые выходят на моем YouTube-канале, новых услуг, которые запускаем на сайте, и тогда я встаю раньше. Поэтому в такие дни беру в руки телефон в первую очередь. А если все хорошо, мое утро начинается с зарядки от 10 до 30 минут. Это может быть Сурья намаскар (комплекс упражнений йоги), дыхательные практики, иногда отжимания и бурпи. Для меня очень важно с утра также выпить минимум пол литра теплой воды, чаще с лимоном. Затем завтракаю и пью кофе. И только на этом этапе достаю телефон и могу просидеть в нем полчаса: отвечаю на письма, планирую день.

Около 10:30 я приезжаю в офис, где обычно нахожусь минимум до 19:00, а максимум – до 22:00. Потому что в Киеве я провожу не так много времени, и с каждым хочется пообщаться, уделить время, дать совет.
Мое утро начинается с Сурья намаскар, дыхательных практик, иногда отжиманий и бурпи
Бизнес в смартфоне
На сегодняшний день очень тяжело прожить без интернета, потому что твои коммуникации с окружающим миром, к сожалению, или к счастью, происходят через сеть. И кстати, люди уже не звонят друг другу, а пишут текстовые или аудиосообщения. Сейчас большую часть времени отнимают именно мессенджеры – Telegram, Facebook, WhatsApp.

Но в тоже время скажу, что в нашей работе TripMyDream без интернета не просто сложно, а невозможно. Потому что мы – бизнес, который работает исключительно в интернете.

В смартфоне я провожу много времени – это различные соцсети, заметки, мессенджеры. Особенно активно веду свой Instagram, когда путешествую. А так как у меня есть правило – отвечать всем на вопросы в комментариях под каждым постом – для меня важен хороший роуминг.
В Instagram я отвечаю каждому в комментариях под постом – это мое правило
В Instagram я отвечаю каждому в комментариях под постом – это мое правило
Я уже 5 лет с Киевстар и могу сказать, что это лучший оператор в Украине по качеству связи, и даже в роуминге
Я уже 5 лет с «Киевстар» и могу сказать, что это лучший оператор в Украине по качеству связи, и даже в роуминге. Для меня это особенно ценно, учитывая, что около 300 дней в году нахожусь за границей. Кроме того, в большинстве мессенджеров, социальных сетей, да в том же YouTube, трафик не тарифицируется, т.е. я могу не переживать из-за того, что использую слишком много мегабайт.

Есть масса разных вариантов, как сэкономить на связи. Например, тариф «Все вместе. Выгодный». Он включает в себя не только мобильную связь, но и домашний интернет.

Подключив этот тариф, экономите до 50% на стоимости мобильной связи и домашнем интернете. Удобно то, что все услуги можно оплачивать с одного мобильного счета, без лишних телодвижений. А если вы, так же, как и я, много путешествуете и часто забываете о своевременном пополнение счета, то услуги в этом тарифе будут активными еще 7 дней.
Андрей Буренок – «не эффективный» менеджер
Я не могу назвать себя эффективным менеджером, потому что не стою на месте и мне всегда хочется сделать лучше. Поэтому я занимаюсь не самоанализом, а самоисследованием. Я не сравниваю себя с кем-то, а пытаюсь сделать лучшую версию себя. Потому что люди, которые занимаются самоанализом, несчастны, они загоняют себя в тупик.

Так вот: я не эффективный менеджер и не могу назвать способы эффективного менеджмента. Я, в принципе, не люблю слово «эффективный». Но, у меня есть несколько правил:
Я не делаю то, что мне не нравится.
Меня сложно переубедить, если мне что-то не по душе.
Когда передо мной стоит задача, я всегда пытаюсь ее разложить
на те ценности, которые получит наш клиент, и на то количество ресурсов, которое потребуется, чтобы эту задачу выполнить. Если у тебя и твоей команды есть понимание по приоритезации ценностей и количества ресурсов, то любая задача под силу.
Лучше инвестировать в бизнес свои деньги.
Когда ты тратишь свои деньги, ты абсолютно по-другому начинаешь вкалывать. На собственном опыте доказано. У тебя появляется другая ответственность. Когда ты не вложил много своих денег, тебе и терять-то нечего.
Я не сравниваю себя с кем-то, а пытаюсь сделать лучшую версию себя
Все онлайн
Моя семья все покупает онлайн: авиабилеты, отели, страховки, одежду, даже рестораны бронируем через консьерж-сервис и т.д. Я уже не помню, когда последний раз что-то покупал офлайн.
Совместные путешествия с семьей также планируем онлайн. Я обычно делаю booking и оплачиваю, а моя жена Юлия подбирает гостиницы, апартаменты или виллы. Для вдохновения она читает наше тревел-медиа TripMyDream, периодически смотрит женские журналы, где изучает новые направления, вдохновляется блогерами в Instagram. А как только мы возвращаемся с одного путешествия, сразу планируем следующее.

Так как Юля занимается вопросами семьи и в основном сама делает все покупки онлайн, в доме конечно же необходим проводной интернет. При выборе домашнего интернета я предпочитаю скорость и стабильность. Хорошее качество услуги также есть у «Киевстар». К тому же, тарифная линейка «Все вместе: Выгодный» предлагает не только домашний интернет 100 МБ/сек, а и дополнительную SIM-карту с тем же номером для планшета. Это очень удобно, например, когда ты находишься долго в путешествии - счет один, а девайса два.
Как соблюдать баланс между работой и семьей
Семья – это очень большой труд! Мне кажется, бизнесом заниматься проще (смеется). Но я считаю, что не нужно разделять время на работу и семью. Важно сделать так, чтобы комфортно было везде: найти некий баланс, чтобы ни семья, ни работа не страдали. Например, в выходные я стараюсь провести время только с семьей, никакой работы. Если мы в Киеве - едем в ресторан и просто завтракаем. Общаясь, мы можем не заметить, как пролетают два часа.

Семейные традиции очень объединяют. Придумайте их себе! У нас есть таких несколько, но главная семейная традиция – это встреча Нового года вместе. Не было ни одной ночи с 31 декабря на 1 января, чтобы мы праздновали отдельно. А ведь мы с женой уже почти 15 лет в браке.

Жена – мой лучший друг, и я люблю своих детей. Получаю огромный кайф, находясь рядом с ними. И очень ценю время, проведенное вместе, поэтому всегда стараемся много общаться, развлекаться и просто выходить на прогулки. Любимое место для таких прогулок – набережная в маленьком поселке Протарас, что на Кипре. Мы уже 7 лет подряд отдыхаем там всей семьей.
Жена – мой лучший друг, и я люблю своих детей. Получаю огромный кайф, находясь рядом с ними
Источник жизни и вдохновения
Энергию черпать не нужно, она в нас
Вся энергия в нас. Энергию нигде брать не нужно. Мое существование является источником моего жизнеобеспечения. Пока человек этого не поймет, он будет где-то ходить, искать энергию, из вне, посещать курсы каких-то мотиваторов, йогов, медитаторов. Пока человек не поверит в самого себя, у него вокруг ничего не будет.

Моя энергия – это мое существование, я есть – и вокруг меня все есть. Меня нет – ничего вокруг меня нет. Точно также с любой проблемой или ситуацией в жизни. Если я нахожусь в ней, то я отдаю туда свою энергию. Если я выхожу, то для меня проблемы не существует. Поверьте, черпать откуда-то энергию не нужно. Просто доверяйте жизни и себе.