Как жить на полную и использовать современные технологии с умом

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Как начинается утро предпринимателя
Обычно я просыпаюсь около 8 утра, если меня ничего не беспокоит по работе. Но очень часто переживаю из-за продаж, новых видео, которые выходят на моем YouTube-канале, новых услуг, которые запускаем на сайте, и тогда я встаю раньше. Поэтому в такие дни беру в руки телефон в первую очередь. А если все хорошо, мое утро начинается с зарядки от 10 до 30 минут. Это может быть Сурья намаскар (комплекс упражнений йоги), дыхательные практики, иногда отжимания и бурпи. Для меня очень важно с утра также выпить минимум пол литра теплой воды, чаще с лимоном. Затем завтракаю и пью кофе. И только на этом этапе достаю телефон и могу просидеть в нем полчаса: отвечаю на письма, планирую день.
Около 10:30 я приезжаю в офис, где обычно нахожусь минимум до 19:00, а максимум – до 22:00. Потому что в Киеве я провожу не так много времени, и с каждым хочется пообщаться, уделить время, дать совет.
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Есть масса разных вариантов, как сэкономить на связи. Например, тариф «Все вместе. Выгодный». Он включает в себя не только мобильную связь, но и домашний интернет.
Подключив этот тариф, экономите до 50% на стоимости мобильной связи и домашнем интернете. Удобно то, что все услуги можно оплачивать с одного мобильного счета, без лишних телодвижений. А если вы, так же, как и я, много путешествуете и часто забываете о своевременном пополнение счета, то услуги в этом тарифе будут активными еще 7 дней.
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Совместные путешествия с семьей также планируем онлайн. Я обычно делаю booking и оплачиваю, а моя жена Юлия подбирает гостиницы, апартаменты или виллы. Для вдохновения она читает наше тревел-медиа TripMyDream, периодически смотрит женские журналы, где изучает новые направления, вдохновляется блогерами в Instagram. А как только мы возвращаемся с одного путешествия, сразу планируем следующее.
Так как Юля занимается вопросами семьи и в основном сама делает все покупки онлайн, в доме конечно же необходим проводной интернет. При выборе домашнего интернета я предпочитаю скорость и стабильность. Хорошее качество услуги также есть у «Киевстар». К тому же, тарифная линейка «Все вместе: Выгодный» предлагает не только домашний интернет 100 МБ/сек, а и дополнительную SIM-карту с тем же номером для планшета. Это очень удобно, например, когда ты находишься долго в путешествии - счет один, а девайса два.