Как жить на полную и использовать современные технологии с умом

Семья – это очень большой труд! Мне кажется, бизнесом заниматься проще (смеется). Но я считаю, что не нужно разделять время на работу и семью. Важно сделать так, чтобы комфортно было везде: найти некий баланс, чтобы ни семья, ни работа не страдали. Например, в выходные я стараюсь провести время только с семьей, никакой работы. Если мы в Киеве - едем в ресторан и просто завтракаем. Общаясь, мы можем не заметить, как пролетают два часа.



Семейные традиции очень объединяют. Придумайте их себе! У нас есть таких несколько, но главная семейная традиция – это встреча Нового года вместе. Не было ни одной ночи с 31 декабря на 1 января, чтобы мы праздновали отдельно. А ведь мы с женой уже почти 15 лет в браке.



Жена – мой лучший друг, и я люблю своих детей. Получаю огромный кайф, находясь рядом с ними. И очень ценю время, проведенное вместе, поэтому всегда стараемся много общаться, развлекаться и просто выходить на прогулки. Любимое место для таких прогулок – набережная в маленьком поселке Протарас, что на Кипре. Мы уже 7 лет подряд отдыхаем там всей семьей.

