Что смотрят звезды

В спецпроекте сайта "Сегодня" и "Киевстар" пять знаменитых украинцев рассказывают о своих любимых фильмах и сериалах, о том, смотрят ли они TV и в каком формате и даже делятся тем, кого бы мечтали сыграть в кино.