Что смотрят звезды

В спецпроекте сайта "Сегодня" и "Киевстар" пять знаменитых украинцев рассказывают о своих любимых фильмах и сериалах, о том, смотрят ли они TV и в каком формате и даже делятся тем, кого бы мечтали сыграть в кино.
ДМИТРИЙ СТУПКА
Популярный украинский актер театра и кино
Читать интервью
АРСЕН МИРЗОЯН
Известный исполнитель, автор песен.
Читайте интервью в марте
АНАТОЛИЙ АНАТОЛИЧ
Популярный украинский телеведущий, автор и продюсер программы «Зе Интервьюер»
Читайте интервью в марте
ВЛАДИМИР ГОРЯНСКИЙ
Популярный актер театра и кино, Народный артист Украины.
Читайте интервью в апреле
АЛЕКСЕЙ СУХАНОВ
Ведущий ток-шоу «Говорить Україна» на телеканале «Украина»