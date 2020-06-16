Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"007: Не время умирать": появились новые кадры фильма и дата премьеры

Сегодня, 19:00

В ожидании премьеры киноманов порадовали приятной новостью

Появилась новая официальная дата премьеры предстоящего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Первоначально новый фильм Бондианы был запланирован на апрель 2020 года, но его выход перенесли из-за коронавируса. Кинолента стала одной из первых, которые пострадали из-за пандемии.

Новая дата выхода предстоящего фильма "007: Не время умирать"
Новая дата выхода предстоящего фильма "007: Не время умирать"
Фото: Twitter

На днях в официальном Twitter-аккаунте франшизы сообщили новую дату премьеры. В США релиз фильма был запланирован на 25 ноября 2020 года, и теперь перенесен на 5 дней раньше – 20 ноября. В Европе "Не время умирать" на больших экранах увидят немного раньше – 12 ноября 2020 года. На эту же дату запланирован выход боевика в Украине.

В публикации также показали новые кадры фильма, которые порадовали киноманов.

Кадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма "Не время умирать"
Фото: twitter.com/007

Кадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма "Не время умирать"
Фото: twitter.com/007

Фильм "Не время умирать" – последний выход Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. По сюжету, Бонд оставляет службу в МИ-6, чтобы насладиться беззаботными днями на Ямайке. С Бондом связывается его друг – сотрудник ЦРУ, и заручается его помощью в поисках пропавшего ученого Вальдо Обручева. Когда становится очевидным, что Обручева похитили, Бонду предстоит столкнуться с невероятно опасным злодеем.

Какие крупные мероприятия в Украине и других странах мира отменили из-за коронавируса – узнайте в сюжете:

Изначально фильм должен был выйти в ноябре 2019 года, но премьеру дважды переносили, за 19 дней до того, как в СМИ заговорили о COVID-19. Отмена была связана с тем, что режиссер Дэниел Бойл покинул режиссерское кресло из-за творческих разногласий. После этого последовали переговоры с несколькими режиссерами и в итоге был выбран Кэри Фукунага, который продюсировал сериал "Настоящий детектив" и снял фильм 2011 года "Джейн Эйр".

Кадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма "Не время умирать"
Фото: twitter.com/007

Звездный каст с Дэниелом Крейгом составили Рами Малек, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Леа Сейду, Анна де Армас, Лашана Линч, Рори Киннир, Джеффри Райт и Кристоф Вальц.

Ранее мы сообщали, когда возобновятся съемки фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
67-летний звезда "Джеймса Бонда" Пирс Броснан сыграет в фантастическом триллере "Молодость" На большие экраны выходит "Русалка в Париже": первая романтика в украинских кинотеатрах после карантина Польская альтернатива "50 оттенков серого" стала самым популярным фильмом Netflix: відео Лучшее на OLL.TV: интересные фильмы, которые вас вдохновят
кино Джеймс Бонд Голливуд Не время умирать
Реклама

Новости партнеров

Вот это поворот. Лилия Ребрик назвала свое настоящее имя
Вот это поворот. Лилия Ребрик назвала свое настоящее имя
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Вчені назвали популярний напій, який подовжує життя
Вчені назвали популярний напій, який подовжує життя
Чебуреки из кабачков: сочная вкуснота
Чебуреки из кабачков: сочная вкуснота

Популярные статьи

Сегодня, 15:54Wellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Сегодня, 14:39Events

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

Сегодня, 13:07Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Сегодня, 11:33Travel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

Сегодня, 11:18Fun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

Сегодня, 10:14Food

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

Вчера, 19:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 18:42Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Вчера, 15:19Travel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

Вчера, 11:33Fun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

14 июняFun

14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

14 июняFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

14 июняWellness

Что нужно знать о донорстве крови: как подготовиться

14 июняWellness

Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице

14 июняПсихология

Гороскоп на неделю 14-20 июня: все знаки зодиака

Новости партнеров

Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
У мережі показали Алегрову без перуки і макіяжу
У мережі показали Алегрову без перуки і макіяжу
Анастасія Квітко вразила шикарним виглядом
Анастасія Квітко вразила шикарним виглядом
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Подробиці допиту винного у смертельній ДТП у Москві Єфремова
Подробиці допиту винного у смертельній ДТП у Москві Єфремова
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять