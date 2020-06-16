"007: Не время умирать": появились новые кадры фильма и дата премьеры

В ожидании премьеры киноманов порадовали приятной новостью

Появилась новая официальная дата премьеры предстоящего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Первоначально новый фильм Бондианы был запланирован на апрель 2020 года, но его выход перенесли из-за коронавируса. Кинолента стала одной из первых, которые пострадали из-за пандемии.

Новая дата выхода предстоящего фильма "007: Не время умирать" Фото: Twitter

На днях в официальном Twitter-аккаунте франшизы сообщили новую дату премьеры. В США релиз фильма был запланирован на 25 ноября 2020 года, и теперь перенесен на 5 дней раньше – 20 ноября. В Европе "Не время умирать" на больших экранах увидят немного раньше – 12 ноября 2020 года. На эту же дату запланирован выход боевика в Украине.

В публикации также показали новые кадры фильма, которые порадовали киноманов.

Кадр из фильма "Не время умирать" Фото: twitter.com/007

Кадр из фильма "Не время умирать" Фото: twitter.com/007

Фильм "Не время умирать" – последний выход Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. По сюжету, Бонд оставляет службу в МИ-6, чтобы насладиться беззаботными днями на Ямайке. С Бондом связывается его друг – сотрудник ЦРУ, и заручается его помощью в поисках пропавшего ученого Вальдо Обручева. Когда становится очевидным, что Обручева похитили, Бонду предстоит столкнуться с невероятно опасным злодеем.

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Изначально фильм должен был выйти в ноябре 2019 года, но премьеру дважды переносили, за 19 дней до того, как в СМИ заговорили о COVID-19. Отмена была связана с тем, что режиссер Дэниел Бойл покинул режиссерское кресло из-за творческих разногласий. После этого последовали переговоры с несколькими режиссерами и в итоге был выбран Кэри Фукунага, который продюсировал сериал "Настоящий детектив" и снял фильм 2011 года "Джейн Эйр".

Кадр из фильма "Не время умирать" Фото: twitter.com/007

Звездный каст с Дэниелом Крейгом составили Рами Малек, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Леа Сейду, Анна де Армас, Лашана Линч, Рори Киннир, Джеффри Райт и Кристоф Вальц.

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