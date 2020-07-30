Хилари Суэнк отмечает 46-летие: 10 интересных фактов о звезде фильмов "Малышка на миллион" и "P. S. Я люблю тебя"
Голливудская знаменитость дебютировала как актриса в юном возрасте
Сегодня, 30 июля, свой 46-й день рождения отмечает знаменитая американская актриса, обладательница двух премий "Оскар" и премии "Золотой глобус" – Хилари Суэнк. Многие зрители помнят ее роли в культовых фильмах "P. S. Я люблю тебя" и "Малышка на миллион".
Хилари дебютировала как актриса, когда ей было всего девять. Тогда она впервые вышла на сцену в школьной постановке "Книга джунглей", исполнив роль Маугли. После этого дебюта талантливая Хилари часто появлялась в школьных спектаклях, а параллельно покоряла вершины в спорте – юная актриса любила плавание и гимнастику. Она даже принимала участие в Олимпийских играх и чемпионатах штата Вашингтон по плаванию и заняла 5 место в штате по гимнастике.
Вероятно, именно такое спортивное детство помогло звезде блестяще сыграть роль Мэгги – официантки, которая неожиданно открывает в себе талант боксера. За роль в фильме "Малышка на миллион" Хилари Суэнк была удостоена "Оскара".
Ко дню рождения знаменитости, Сегодня.Lifestyle делятся 10 фактами, которые вам будет интересно узнать о Хилари Суэнк.
- Кинодебют Хилари Суэнк состоялся в возрасте 18 лет в фильме "Баффи – истребительница вампиров".
- Всеобщему признанию в актерской карьере Хилари Суэнк предшествовали многочисленные эпизодические роли. У нее даже была роль матери-одиночки в "Беверли-Хиллз, 90210", но вскоре ее персонажа вырезали из сценария.
- Чтобы сыграть в фильме "Парни не плачут", Хилари пришлось соврать, что ей 21 год (на самом деле было 25), как и самой героине фильма. А чтобы идеально сыграть своего персонажа, Хилари месяц притворялась парнем. Актриса согласилась сниматься за 75 долларов в день, но результат был ошеломительным. Фильм принес Хилари Суэнк ее первый "Оскар".
- Второй "Оскар" Хиллари получила за роль в спортивной драме "Малышка на миллион". В результате в возрасте до 30 лет на ее счету было два "Оскара". К слову, партнер по площадке – легендарный Клинт Иствуд, который сыграл тренера героини Суэнк, тоже был номинирован на "Оскар".
- Для роли в спортивной драме "Малышка на миллион" Хиллари, при ее весе около 54 килограмм, пришлось набрать 10 килограмм, после чего она долго не могла влезть в свои любимые платья.
- На съемках культовой кинокартины "P.S.Я люблю тебя" Суэнк, которая снималась в главной роли, была травмирована настолько, что пришлось ехать в больницу, где ей наложили несколько швов на лбу. В том же году она получила именную звезду на Аллее Славы.
- Хилари Суэнк пишет левой рукой.
- Она вегетарианка и ведет здоровый образ жизни, категорически против курения и алкоголя, активно занимается спортом. Ее увлечения: скайдайвинг и катание на лыжах.
- Совместно с актрисой Дрю Берримор Хилари Суэнк основала "Фонд помощи животным", которые потеряли своих хозяев 11 сентября 2001 года.
- Торговая марка нижнего женского белья Calvin Klein Sensual Support выбрала Хилари лицом своего бренда в 2004 году.
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