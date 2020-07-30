Хилари Суэнк отмечает 46-летие: 10 интересных фактов о звезде фильмов "Малышка на миллион" и "P. S. Я люблю тебя"

Голливудская знаменитость дебютировала как актриса в юном возрасте

Сегодня, 30 июля, свой 46-й день рождения отмечает знаменитая американская актриса, обладательница двух премий "Оскар" и премии "Золотой глобус" – Хилари Суэнк. Многие зрители помнят ее роли в культовых фильмах "P. S. Я люблю тебя" и "Малышка на миллион".

Хилари Суэнк Фото: Getty Images

Хилари дебютировала как актриса, когда ей было всего девять. Тогда она впервые вышла на сцену в школьной постановке "Книга джунглей", исполнив роль Маугли. После этого дебюта талантливая Хилари часто появлялась в школьных спектаклях, а параллельно покоряла вершины в спорте – юная актриса любила плавание и гимнастику. Она даже принимала участие в Олимпийских играх и чемпионатах штата Вашингтон по плаванию и заняла 5 место в штате по гимнастике.

Вероятно, именно такое спортивное детство помогло звезде блестяще сыграть роль Мэгги – официантки, которая неожиданно открывает в себе талант боксера. За роль в фильме "Малышка на миллион" Хилари Суэнк была удостоена "Оскара".

Ко дню рождения знаменитости, Сегодня.Lifestyle делятся 10 фактами, которые вам будет интересно узнать о Хилари Суэнк.

Кинодебют Хилари Суэнк состоялся в возрасте 18 лет в фильме "Баффи – истребительница вампиров".

Всеобщему признанию в актерской карьере Хилари Суэнк предшествовали многочисленные эпизодические роли. У нее даже была роль матери-одиночки в "Беверли-Хиллз, 90210", но вскоре ее персонажа вырезали из сценария.

Чтобы сыграть в фильме "Парни не плачут", Хилари пришлось соврать, что ей 21 год (на самом деле было 25), как и самой героине фильма. А чтобы идеально сыграть своего персонажа, Хилари месяц притворялась парнем. Актриса согласилась сниматься за 75 долларов в день, но результат был ошеломительным. Фильм принес Хилари Суэнк ее первый "Оскар".

Второй "Оскар" Хиллари получила за роль в спортивной драме "Малышка на миллион". В результате в возрасте до 30 лет на ее счету было два "Оскара". К слову, партнер по площадке – легендарный Клинт Иствуд, который сыграл тренера героини Суэнк, тоже был номинирован на "Оскар".

Хилари Суэнк в фильме "Малышка на миллион" Фото: Pinterest

Для роли в спортивной драме "Малышка на миллион" Хиллари, при ее весе около 54 килограмм, пришлось набрать 10 килограмм, после чего она долго не могла влезть в свои любимые платья.

На съемках культовой кинокартины "P.S.Я люблю тебя" Суэнк, которая снималась в главной роли, была травмирована настолько, что пришлось ехать в больницу, где ей наложили несколько швов на лбу. В том же году она получила именную звезду на Аллее Славы.

Хилари Суэнк пишет левой рукой.

Она вегетарианка и ведет здоровый образ жизни, категорически против курения и алкоголя, активно занимается спортом. Ее увлечения: скайдайвинг и катание на лыжах.

Совместно с актрисой Дрю Берримор Хилари Суэнк основала "Фонд помощи животным", которые потеряли своих хозяев 11 сентября 2001 года.

Торговая марка нижнего женского белья Calvin Klein Sensual Support выбрала Хилари лицом своего бренда в 2004 году.

Хилари Суэнк в фильме "Писатели свободы" Фото: themoviedb.org

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