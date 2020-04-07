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10 лучших сериалов всех времен по версии IMDb

Самое время пересмотреть шедевры кинематографа

Инна Петрова
Сегодня, 11:34

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и ТВ-шоу, которые можно посмотреть онлайн на карантине. В новой подборке 10 лучших сериалов всех времен по версии сайта IMDb – крупнейшей в мире базе данных по кино с сервисом голосования.

Напомним, что накануне мы публиковали ТОП новых сериалов апреля, а также рассказывали, почему нужно посмотреть украинскую комедию "Я, ты, он, она". Сегодняшний ТОП сериалов основан на рейтинге из 250 лучших телешоу с оценками от 8,1 до 9,5.

Что посмотреть: 10 лучших сериалов всех времен по версии IMDb

"Патрик Мелроуз"

Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"

IMDb: 8,1
Сюжет: Патрик Мелроуз пытается преодолеть свои пагубные пристрастия: наркоманию и алкоголизм, причиной которых является жестокое обращение в детстве: насилие со стороны отца и безразличие матери-алкоголички. А множество внутренних голосов сводят с ума его еще больше. Они постоянно говорят ему что-то. Вот только зачем жить с такими проблемами?

"Убивая Еву"

Кадр из сериала "Убивая Еву"

IMDb: 8,3
Сюжет: Аналитик MI5 Ева Поластри, которую сыграла Сандра О, начинает охоту на талантливую и психопатичную наемную убийцу Вилланель (Джоди Комер). После встречи две женщины становятся одержимы друг другом.

"Табу"

Кадр из сериала "Табу"

IMDb: 8,4
Сюжет: Действие сериала происходит в 1814 году. Джеймс Кезайя Делейни после 10 лет, проведенных в Африке, возвращается в Лондон с четырнадцатью украденными алмазами. Делейни интригует, сталкивает лбами правительство Англии и руководство Ост-Индской компании и пускается в опасную игру, чтобы построить свою собственную торговую империю.

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"Молодой папа"

Кадр из сериала "Молодой папа"

IMDb: 8,4
Сюжет: Главный герой сериала — американский 47-летний кардинал Ленни Белардо, который стал папой Пием XIII, одним из самых молодых в истории Пап римских. Занять этот пост ему позволили интриги опытных кардиналов из противоборствующих кланов, которые избрали его в качестве компромиссной фигуры.

"Подпольная империя"

Кадр из сериала "Подпольная империя"

IMDb: 8,5
Сюжет: 1920 год. В центре сюжета — Атлантик-Сити. история начинается за несколько часов до того, как США вступят в эпоху "Сухого закона". Енох "Наки" Томпсон – городской казначей и босс местного криминалитета со связями на самом "верху" решает воспользоваться ситуацией и получить баснословную прибыль на подпольной торговле алкоголем.

"Вражда"

Кадр из сериала "Вражда"

IMDb: 8,5
Сюжет: телесериал сосредоточен на закулисном соперничестве Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис, начавшемся во время съемок их совместного фильма "Что случилось с Бэби Джейн?" в 1962 году и длившемся затем долгие годы. Главные роли в шоу исполнили Джессика Лэнг и Сьюзан Сарандон.

"Большая маленькая ложь"

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

IMDb: 8,5
Сюжет: история пяти женщин с размеренной и на первый взгляд идеальной жизнью в калифорнийском городке Монтерей. Их объединит загадочное убийство, произошедшее прямо на школьном балу. В ролях: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Александр Скарсгард и другие.

"Настоящий дететив"

Кадр из сериала "Настоящий детектив"

IMDb: 9,0
Сюжет: В первом сезоне показана история двух детективов полиции штата Луизиана, пытающихся раскрыть дело о таинственном убийстве. Однако их попытки найти преступника растягиваются на 17 лет. Главные роли в сериале исполнили Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон и Мишель Монаган. Второй сезон переносит зрителя в Калифорнию, где три детектива из трех сотрудничающих отделов полиции расследуют серию преступлений, связанных, по их мнению, с убийством коррумпированного политика. Третий сезон раскрывает историю преступления в сердце плато Озарк. Речь также идёт о некоей тайне, последствия которой "разыграются в трёх разных временных периодах".

"Игра престолов"

Кадр из сериала "Игра престолов"

IMDb: 9,3
Сюжет основан на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня". Действие разворачивается на фоне политических интриг и, позже, гражданской войны в борьбе за власть над политическим образованием Семь Королевств на континенте Вестерос.

"Братья по оружию"

Кадр из сериала "Братья по оружию"

IMDb: 9,5
Сюжет: в сериале рассказывается о боевом пути роты E ("Easy") 2-го батальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США от тренировочного лагеря в Таккоа, штат Джорджия, через высадку в Нормандии, операцию "Маркет Гарден" и Бастонское сражение до конца войны.

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Ранее мы публиковали список из пяти интересных сериалов, которые можно посмотреть за один вечер.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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