10 самых ожидаемых сериалов октября
Рассказываем о главных сериальных новинках, которые будем смотреть в этом месяце
Сентябрь пролетел быстро, но к счастью, новый месяц принес нам множество сериальных премьер, среди которых вы точно найдете отличные варианты для осенних вечеров. Среди новинок октября множество хорроров и триллеров, но также найдется место и комедийным историям, и захватывающим драмам.
Сегодня.Lifestyle рассказывают о главных сериалах октября, на которые стоит обратить внимание всем сериаломанам.
Жанр: комедия, драма
Дата премьеры: 2 октября 2020
Сериал в жанре драмеди от сценариста серии "Секс в большом городе" и "Беверли-Хиллз, 90210" Даррена Стара повествует об Эмили, которая работает в Чикаго маркетологом. Однажды Эмили получает уникальный шанс работать в престижной компании в Париже. Уверенная в своих мечтах героиня переезжает в Европу и начинает совершенно новую для себя жизнь.
Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов.
Жанр: историческая драма
Дата премьеры: 4 октября 2020
Америка ХІХ века. Канун гражданской войны в США. Молодой чернокожий невольник, каких в Канзасе полным-полно, знакомится с Джоном Брауном, белым человеком. Джон считает, что рабство необходимо искоренить, а сделать это возможно только с оружием в руках. Так зарождается борьба чернокожих за свою свободу и права.
Жанр: фантастика, хоррор
Дата премьеры: 4 октября.
Спин-офф популярного сериала "Ходячие мертвецы" повествует о подростках, выросших в новой для человечества реальности, когда мир уже постигла пандемия. Катастрофическое событие вынуждает их покинуть привычную зону безопасности и отправиться за пределы стены.
Жанр: хоррор
Дата премьеры: 9 октября 2020
В основе сюжета повесть Генри Джеймса "Поворот винта". По сюжету, богатый и влиятельный английский лорд становится опекуном своих племянников и нанимает молоденькую гувернантку для их воспитания. Они поселяются в загородном поместье Блай. Вскоре становится ясно, что в доме происходят таинственные и страшные события, а няне предстоит бороться за свою жизнь.
Жанр: исторический сериал
Дата премьеры: 9 октября 2020
Сериал снят по мотивам одноименного художественного фильма 1983 года. В центре сюжета события, которые произошли во время экспериментальных высокоскоростных исследований на базе ВВС "Эдвардс". Тогда летчик-испытатель Джон Гленн первым в истории США осуществил орбитальный космический полет.
Жанр: драма
Дата премьеры: 16 октября 2020
В центре сюжета пятеро американских старшеклассников. У каждого их них есть своя мечта, цели в жизни и каждый верит, что сможет достичь успеха. Ребята занимаются тем, что им нравится, и, одновременно преодолевают расовые, сексуальные, экономические стереотипы. Бывают периоды и отчаяния, но это быстро проходит, поскольку оптимизм молодости берет верх.
Жанр: хоррор, мистика
Дата премьеры: 16 октября 2020
В центре сюжета сериала – Дэймон и Анна – брат и сестра, которые являются детьми серийного убийцы. Когда Анна и Дэймон подрастают и обнаруживают у себя сверхъестественные способности, вместо криминального мира они решают выбрать помощь человечеству. Теперь они работают под прикрытием и занимаются поиском злодеев и преступников, против которых закон бессилен. Одновременно героям предстоит разобраться в своем прошлом.
Жанр: драма
Дата премьеры: 23 октября 2020
Америка 1950-х годов. Еще школьницей Бет потеряла мать и воспитывалась в приюте. Лишенная материнской любви и внимания Бет употребляет запрещенные вещества и транквилизаторы. Только так она может расслабиться и уйти от реальных проблем. Главное увлечение Бет – шахматы. Девушка мечтает стать гроссмейстером. В шестнадцать лет она становится участницей Открытого чемпионата США по шахматам. Справится ли Бет с сильным соперником и своими пагубными привычками?
Жанр: драма
Дата премьеры: 25 октября
Одна из самых долгожданных новинок осени – мини-сериал от создателя "Большой маленькой лжи" и "Законов Лос-Анджелеса" Дэвида Эдварда Келли и режиссера триллера "Птичий короб" Сюзанны Бир. В главных ролях – великолепные Николь Кидман и Хью Грант. В центре сюжета женщина-терапевт по имени Грейс, у которой есть все для счастья: любимая семья и счастливая богатая жизнь. Однако в один момент все меняется, когда муж Грейс таинственно исчезает. Вскоре выясняется, что он стал подозреваемым в ужасном преступлении, и теперь Грейс тоже вовлечена в эту историю.
Жанр: космический вестерн
Дата премьеры: 30 октября на Disney+.
Первый сезон "Мандалорца" не просто так привлек внимание зрителей – это первый сериал вселенной "Звездных войн", и реализован он был достаточно успешно. Поэтому, несомненно, зрители с нетерпением ждали новостей о продлении сериала.
Главный герой – сирота, который был воспитан воинами с планеты Мандалор. После того как Империя устроила погром мандалорцев, они зарабатывают на жизнь, выполняя различные поручения.
В конце первого сезона главные герои сбежали от офицера Имперского бюро безопасности и на них была открыта настоящая охота. Главный герой пытается помочь найти пути домой для своего названого сына, а тем временем Мофф Гидеон, который завладевает Темным мечем, охотится за Джаринои и малышом Йодой.
Ранее мы рассказали о ТОП-16 самых ожидаемых фильмах 2020 года.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное