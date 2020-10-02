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10 самых ожидаемых сериалов октября

Сегодня, 17:43

Рассказываем о главных сериальных новинках, которые будем смотреть в этом месяце

Сентябрь пролетел быстро, но к счастью, новый месяц принес нам множество сериальных премьер, среди которых вы точно найдете отличные варианты для осенних вечеров. Среди новинок октября множество хорроров и триллеров, но также найдется место и комедийным историям, и захватывающим драмам.

Сегодня.Lifestyle рассказывают о главных сериалах октября, на которые стоит обратить внимание всем сериаломанам.

1. "Эмили в Париже"

Жанр: комедия, драма

Дата премьеры: 2 октября 2020

Сериал в жанре драмеди от сценариста серии "Секс в большом городе" и "Беверли-Хиллз, 90210" Даррена Стара повествует об Эмили, которая работает в Чикаго маркетологом. Однажды Эмили получает уникальный шанс работать в престижной компании в Париже. Уверенная в своих мечтах героиня переезжает в Европу и начинает совершенно новую для себя жизнь.

Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов.

2. "Птичка Господа милосердного"

Жанр: историческая драма

Дата премьеры: 4 октября 2020

Америка ХІХ века. Канун гражданской войны в США. Молодой чернокожий невольник, каких в Канзасе полным-полно, знакомится с Джоном Брауном, белым человеком. Джон считает, что рабство необходимо искоренить, а сделать это возможно только с оружием в руках. Так зарождается борьба чернокожих за свою свободу и права.

3. "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Жанр: фантастика, хоррор

Дата премьеры: 4 октября.

Спин-офф популярного сериала "Ходячие мертвецы" повествует о подростках, выросших в новой для человечества реальности, когда мир уже постигла пандемия. Катастрофическое событие вынуждает их покинуть привычную зону безопасности и отправиться за пределы стены.

4."Призраки поместья Блай"

Жанр: хоррор

Дата премьеры: 9 октября 2020

В основе сюжета повесть Генри Джеймса "Поворот винта". По сюжету, богатый и влиятельный английский лорд становится опекуном своих племянников и нанимает молоденькую гувернантку для их воспитания. Они поселяются в загородном поместье Блай. Вскоре становится ясно, что в доме происходят таинственные и страшные события, а няне предстоит бороться за свою жизнь.

5. "Парни, что надо"

Жанр: исторический сериал

Дата премьеры: 9 октября 2020

Сериал снят по мотивам одноименного художественного фильма 1983 года. В центре сюжета события, которые произошли во время экспериментальных высокоскоростных исследований на базе ВВС "Эдвардс". Тогда летчик-испытатель Джон Гленн первым в истории США осуществил орбитальный космический полет.

6."Гранд Арми"

Жанр: драма

Дата премьеры: 16 октября 2020

В центре сюжета пятеро американских старшеклассников. У каждого их них есть своя мечта, цели в жизни и каждый верит, что сможет достичь успеха. Ребята занимаются тем, что им нравится, и, одновременно преодолевают расовые, сексуальные, экономические стереотипы. Бывают периоды и отчаяния, но это быстро проходит, поскольку оптимизм молодости берет верх.

7."Хелстром"

Жанр: хоррор, мистика

Дата премьеры: 16 октября 2020

В центре сюжета сериала – Дэймон и Анна – брат и сестра, которые являются детьми серийного убийцы. Когда Анна и Дэймон подрастают и обнаруживают у себя сверхъестественные способности, вместо криминального мира они решают выбрать помощь человечеству. Теперь они работают под прикрытием и занимаются поиском злодеев и преступников, против которых закон бессилен. Одновременно героям предстоит разобраться в своем прошлом.

8. "Ферзевый гамбит"

Жанр: драма

Дата премьеры: 23 октября 2020

Америка 1950-х годов. Еще школьницей Бет потеряла мать и воспитывалась в приюте. Лишенная материнской любви и внимания Бет употребляет запрещенные вещества и транквилизаторы. Только так она может расслабиться и уйти от реальных проблем. Главное увлечение Бет – шахматы. Девушка мечтает стать гроссмейстером. В шестнадцать лет она становится участницей Открытого чемпионата США по шахматам. Справится ли Бет с сильным соперником и своими пагубными привычками?

9. "Отыграть назад"

Жанр: драма

Дата премьеры: 25 октября

Одна из самых долгожданных новинок осени – мини-сериал от создателя "Большой маленькой лжи" и "Законов Лос-Анджелеса" Дэвида Эдварда Келли и режиссера триллера "Птичий короб" Сюзанны Бир. В главных ролях – великолепные Николь Кидман и Хью Грант. В центре сюжета женщина-терапевт по имени Грейс, у которой есть все для счастья: любимая семья и счастливая богатая жизнь. Однако в один момент все меняется, когда муж Грейс таинственно исчезает. Вскоре выясняется, что он стал подозреваемым в ужасном преступлении, и теперь Грейс тоже вовлечена в эту историю.

10. "Мандалорец" (2-й сезон)

Жанр: космический вестерн

Дата премьеры: 30 октября на Disney+.

Первый сезон "Мандалорца" не просто так привлек внимание зрителей – это первый сериал вселенной "Звездных войн", и реализован он был достаточно успешно. Поэтому, несомненно, зрители с нетерпением ждали новостей о продлении сериала.

Главный герой – сирота, который был воспитан воинами с планеты Мандалор. После того как Империя устроила погром мандалорцев, они зарабатывают на жизнь, выполняя различные поручения.

В конце первого сезона главные герои сбежали от офицера Имперского бюро безопасности и на них была открыта настоящая охота. Главный герой пытается помочь найти пути домой для своего названого сына, а тем временем Мофф Гидеон, который завладевает Темным мечем, охотится за Джаринои и малышом Йодой.

Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала "Мандалорец"
Фото: themoviedb.org

Ранее мы рассказали о ТОП-16 самых ожидаемых фильмах 2020 года.

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