10 самых популярных книг, которые читают украинцы на карантине

От бестселлера о любви до пособника по гигиене

За несколько месяцев карантина у многих украинцев появилось больше времени на любимые хобби, среди которых особое место заняло чтение книг. И хотя наша изоляция постепенно подходит к концу, мы все еще не до конца знаем, что нас ждет впереди, поэтому во времена кризиса книги могут быть идеальным средством как для образования, так и для побега от реальности.

Сегодня.Lifestyle делятся 10 книгами, которые украинцы во время карантина читали чаще всего. По статистике одного из самых популярных книжных онлайн-магазинов Yakaboo.ua, выбор украинцев разнообразен – от бестселлера о любви до пособника по гигиене.

Коронавирус. Книга для детей

Авторы: Элизабет Дженнер, Кейт Уилсон, Ниа Робертс.

Перевод Сергея Стеця.

Издательство "Артбукс"

Что читают украинцы на карантине – "Коронавирус. Книга для детей"

Британские авторы проконсультировались с учеными, учителями и детскими психологами и оперативно написали книгу, которая объясняет детям в возрасте от 5 до 9 лет о коронавирусе и как вести себя во время карантина. Иллюстрации создал известный художник Аксель Шеффлера, автор всемирных бестселлеров "Груффало" и "Груффалятко", которые хорошо знакомы многим детям. И мгновенно среагировала на это событие редакция издательства "Артбукс" – перевели и издали эту книгу на украинском языке.

Купи себе тот долбаный букет: и другие способы собраться воедино от той, кому удалось

Автор: Тара Шустер

Перевод Ирины Викирчак

Издательство Yakaboo Publishing

Книга "Купи себе тот долбаный букет"

Это очень откровенная история о собственных страхах и комплексах, неуверенности и неудачах от сценариста и продюсера комедийных шоу Тары Шустер. Она пишет о ежедневных ритуалах, которые помогли ей измениться, полюбить себя и защититься от самокритики, избавиться психологических самоограничений, о том, как начинать каждый день вдохновенно и с готовностью к новым приключениям и вызовам.

Бог всегда путешествует инкогнито

Автор: Лоран Гунель

Перевод Анны Роговченко

Издательство "Клуб семейного досуга"

Что почитать на карантине – "Бог всегда путешествует инкогнито"

Писатель и психолог Лоран Гунель написал роман, который часто называют учебником по самопомощи и мотивации. Книга о том, как найти выход в безнадежных ситуациях. Главный герой романа Алан Гринмор не получает удовольствия от своей работы, недавно его бросила девушка, жизнь теряет смысл и он решает покончить жизнь самоубийством. Но его спасает незнакомец, который в знак благодарности просит выполнить ряд его задач. В результате они меняют его жизнь и все у него налаживается.

1984

Автор: Джордж Оруэлл

Издательство "Форс"

"1984" Джордж Оруэлл

Эта антиутопия – классика английской литературы Джорджа Оруэлла – переведена на более 60 языков мира и уже 70 лет не теряет своей популярности и актуальности. В ней – история молодого лондонца, который живет в тоталитарном обществе, но не признает его. Впоследствии, через запугивание и пытки партия его ломает и он отказывается от своих взглядов.

Нация овощей? Как информация меняет мышление и поведение украинцев

Автор: Оксана Мороз

О чем книга "Нация овощей? Как информация меняет мышление и поведение украинцев"

Эта книга – пособие от манипулятора-практика о том, как противостоять заражению информационными вирусами. Из нее вы узнаете, что такое информационные вирусы, научитесь их распознавать, поймете, как защитить себя, детей и близких от индустрии вирусмейкерства, познакомитесь с работой индустрии, которая создает информационные вирусы. И узнаете, как индустрия уже изменила каждого из нас.

Переписать жизнь: как и что менять, чтобы стать счастливым человеком

Автор: Елена Любченко

Издательство "Книголав"

"Переписать жизнь: как и что менять, чтобы стать счастливым человеком"

Готовы ли вы изменить жизнь, чтобы стать счастливыми навсегда? В издании психолога Елены Любченко говорится о важности быть внутренне довольными жизнью, о том, что значит быть счастливым и как дойти до гармоничной и осознанной жизни. В основе книги реальные случаи из психологической практики автора, на примере которых она рассказывает о причинах беспокойства и плохого настроения и как выйти из этого состояния.

Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса

Автор: Нассим Николас Талеб

Издательство "Азбука"

Книга "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса"

Автор предлагает свой ряд правил, как защитить себя в этом неопределенном мире и обрести антихрупкость к различным обстоятельствам. И если уж говорить метафорами, что очень любит делать Талеб, то "Антихрупкость" – это оракул, который помогает нам позаботиться о своем будущем. В частности речь идет о том, как принимать важные решения, оценивать риски, об инновациях, образовании, войнах, политике, экономике и медицине.

Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости

Автор: Нассим Николас Талеб

Издательство "Азбука"

"Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости"

Еще один бестселлер Талеба, который едва ли не чаще всех остальных цитируют в медиапространстве во время карантина. В нем говорится о том, что "Черный лебедь" – это некое внезапное событие, изменяющее жизнь человечества и вызывающее серьезные последствия. Это может быть революция, катаклизмы, научное изобретение или пандемия. Кроме историй о некоторых из таких событий, автор также дает рекомендации, как противостоять Черном лебедю и сохранять спокойствие.

Город девушек

Автор: Элизабет Гилберт

Перевод Анны Лелев

Издательство Старого Лева

Книга "Город девушек"

Если нужно отвлечься от лишних мыслей и отдохнуть, то "Город женщин" – новый бестселлер Элизабет Гилберт – отличный вариант. Это роман о женской свободе, отваге быть собой, а еще непривычная история любви и немало приключений в Нью-Йорке 40-х годов. Главная героиня – девятнадцатилетняя Вивиан Моррис, которую родители отправляют жить к тете, после того, как ее выгнали из престижного колледжа. Они живут в помещении театра, владелицей которого является ее тетя. И вокруг бурлит богемную жизнь – со зрелищами, страстями, творческим процессом, алкоголем и приключениями.

Шантарам

Грегори Дэвид Робертс (в 2-х книгах)

Издательство "Азбука"

Что читать во время карантина – "Шантарам"

Самый громкий бестселлер последних лет. Увлекательная история со множеством приключений, любовью и Индией. Герой этого романа убегает из австралийской тюрьмы, где он отбывает девятнадцатилетний срок за ограбление. Он оказывается в Мумбаи в Индии, где продолжает свою преступную деятельность – становится контрабандистом и фальшивомонетчиком, торгует оружием и участвует в разборках индийской мафии. А параллельно находит свою любовь.

Ранее мы рассказали о 7 любовных романах, которые стоит прочитать хотя бы раз в жизни.

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Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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