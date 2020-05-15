10 самых популярных книг, которые читают украинцы на карантине
От бестселлера о любви до пособника по гигиене
За несколько месяцев карантина у многих украинцев появилось больше времени на любимые хобби, среди которых особое место заняло чтение книг. И хотя наша изоляция постепенно подходит к концу, мы все еще не до конца знаем, что нас ждет впереди, поэтому во времена кризиса книги могут быть идеальным средством как для образования, так и для побега от реальности.
Сегодня.Lifestyle делятся 10 книгами, которые украинцы во время карантина читали чаще всего. По статистике одного из самых популярных книжных онлайн-магазинов Yakaboo.ua, выбор украинцев разнообразен – от бестселлера о любви до пособника по гигиене.
Коронавирус. Книга для детей
- Авторы: Элизабет Дженнер, Кейт Уилсон, Ниа Робертс.
- Перевод Сергея Стеця.
- Издательство "Артбукс"
Британские авторы проконсультировались с учеными, учителями и детскими психологами и оперативно написали книгу, которая объясняет детям в возрасте от 5 до 9 лет о коронавирусе и как вести себя во время карантина. Иллюстрации создал известный художник Аксель Шеффлера, автор всемирных бестселлеров "Груффало" и "Груффалятко", которые хорошо знакомы многим детям. И мгновенно среагировала на это событие редакция издательства "Артбукс" – перевели и издали эту книгу на украинском языке.
Купи себе тот долбаный букет: и другие способы собраться воедино от той, кому удалось
- Автор: Тара Шустер
- Перевод Ирины Викирчак
- Издательство Yakaboo Publishing
Это очень откровенная история о собственных страхах и комплексах, неуверенности и неудачах от сценариста и продюсера комедийных шоу Тары Шустер. Она пишет о ежедневных ритуалах, которые помогли ей измениться, полюбить себя и защититься от самокритики, избавиться психологических самоограничений, о том, как начинать каждый день вдохновенно и с готовностью к новым приключениям и вызовам.
Бог всегда путешествует инкогнито
- Автор: Лоран Гунель
- Перевод Анны Роговченко
- Издательство "Клуб семейного досуга"
Писатель и психолог Лоран Гунель написал роман, который часто называют учебником по самопомощи и мотивации. Книга о том, как найти выход в безнадежных ситуациях. Главный герой романа Алан Гринмор не получает удовольствия от своей работы, недавно его бросила девушка, жизнь теряет смысл и он решает покончить жизнь самоубийством. Но его спасает незнакомец, который в знак благодарности просит выполнить ряд его задач. В результате они меняют его жизнь и все у него налаживается.
1984
- Автор: Джордж Оруэлл
- Издательство "Форс"
Эта антиутопия – классика английской литературы Джорджа Оруэлла – переведена на более 60 языков мира и уже 70 лет не теряет своей популярности и актуальности. В ней – история молодого лондонца, который живет в тоталитарном обществе, но не признает его. Впоследствии, через запугивание и пытки партия его ломает и он отказывается от своих взглядов.
Нация овощей? Как информация меняет мышление и поведение украинцев
- Автор: Оксана Мороз
Эта книга – пособие от манипулятора-практика о том, как противостоять заражению информационными вирусами. Из нее вы узнаете, что такое информационные вирусы, научитесь их распознавать, поймете, как защитить себя, детей и близких от индустрии вирусмейкерства, познакомитесь с работой индустрии, которая создает информационные вирусы. И узнаете, как индустрия уже изменила каждого из нас.
Переписать жизнь: как и что менять, чтобы стать счастливым человеком
- Автор: Елена Любченко
- Издательство "Книголав"
Готовы ли вы изменить жизнь, чтобы стать счастливыми навсегда? В издании психолога Елены Любченко говорится о важности быть внутренне довольными жизнью, о том, что значит быть счастливым и как дойти до гармоничной и осознанной жизни. В основе книги реальные случаи из психологической практики автора, на примере которых она рассказывает о причинах беспокойства и плохого настроения и как выйти из этого состояния.
Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса
- Автор: Нассим Николас Талеб
- Издательство "Азбука"
Автор предлагает свой ряд правил, как защитить себя в этом неопределенном мире и обрести антихрупкость к различным обстоятельствам. И если уж говорить метафорами, что очень любит делать Талеб, то "Антихрупкость" – это оракул, который помогает нам позаботиться о своем будущем. В частности речь идет о том, как принимать важные решения, оценивать риски, об инновациях, образовании, войнах, политике, экономике и медицине.
Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости
- Автор: Нассим Николас Талеб
- Издательство "Азбука"
Еще один бестселлер Талеба, который едва ли не чаще всех остальных цитируют в медиапространстве во время карантина. В нем говорится о том, что "Черный лебедь" – это некое внезапное событие, изменяющее жизнь человечества и вызывающее серьезные последствия. Это может быть революция, катаклизмы, научное изобретение или пандемия. Кроме историй о некоторых из таких событий, автор также дает рекомендации, как противостоять Черном лебедю и сохранять спокойствие.
Город девушек
- Автор: Элизабет Гилберт
- Перевод Анны Лелев
- Издательство Старого Лева
Если нужно отвлечься от лишних мыслей и отдохнуть, то "Город женщин" – новый бестселлер Элизабет Гилберт – отличный вариант. Это роман о женской свободе, отваге быть собой, а еще непривычная история любви и немало приключений в Нью-Йорке 40-х годов. Главная героиня – девятнадцатилетняя Вивиан Моррис, которую родители отправляют жить к тете, после того, как ее выгнали из престижного колледжа. Они живут в помещении театра, владелицей которого является ее тетя. И вокруг бурлит богемную жизнь – со зрелищами, страстями, творческим процессом, алкоголем и приключениями.
Шантарам
- Грегори Дэвид Робертс (в 2-х книгах)
- Издательство "Азбука"
Самый громкий бестселлер последних лет. Увлекательная история со множеством приключений, любовью и Индией. Герой этого романа убегает из австралийской тюрьмы, где он отбывает девятнадцатилетний срок за ограбление. Он оказывается в Мумбаи в Индии, где продолжает свою преступную деятельность – становится контрабандистом и фальшивомонетчиком, торгует оружием и участвует в разборках индийской мафии. А параллельно находит свою любовь.
Ранее мы рассказали о 7 любовных романах, которые стоит прочитать хотя бы раз в жизни.
Также не пропустите 5 лучших книг для самостоятельного изучения английского языка.
Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное