Билли Айлиш выпустит документалку о себе

Певица порадует свою многомиллионную армию фанатов фильмом

Популярная американская певица Билли Айлиш, ставшая самым молодым обладателем премии "Грэмми", выпустит автобиографический документальный фильм. Релиз планируется в феврале 2021 года.

Певица анонсировала выход фильма в своем Instagram-аккаунте, где раскрыла и его название: Billie Eilish: The World’s a Little Blurry ("Билли Айлиш: Мир немного размыт"). Менее, чем за сутки публикация певицы собрала более трех миллионов лайков.

Работа над фильмом длилась несколько лет. Съемки фильма проходили в тот период, когда певица работала над альбомом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Певица Билли Айлиш Фото: Getty Images

Режиссером фильма выступил Ар Джей Катлер, который ранее снял "Если я останусь" и "Сентябрьский номер". Документальная картина выйдет на больших экранах в кинотеатрах, а также на стриминговом сервисе Apple TV+.

Ранее стало известно, что Мадонна снимет байопик о самой себе.

