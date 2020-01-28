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"1917" и "Джентльмены": что посмотреть в кино на этой неделе

В широкий прокат выходят самые ожидаемые украинские фильмы января 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Кадр из фильма "1917"
Кадр из фильма "1917"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах на этой неделе 27 января-2 февраля 2020 в прокат выходит пять новых кинопремьер: криминальная лента Гая Ричи "Джентльмены", "Playmobil фильм: Через вселенные", романтическая драма "Маленькие женщины", историческая драма режиссера Сэма Мендеса "1917", а также украинская военная комедия "Наши Котики".

Предлагаем ознакомится с новинками кино в нашей афише главных кинопремьер недели.

"Джентльмены"

Критики считают фильм "Джентльмены" лучшей работой Гая Ричи за последнее время. Лента снята в стиле самых удачных лент режиссера – "Карты, деньги и два ствола", "Большой куш". По сюжету, талантливый выпускник Оксфорда придумал гениальную схему для обогащения. Со временем ему удалось выстроить целую марихуановою империю. Но, однажды, он принимает решение ее продать клану миллиардеров из Оклахомы. Теперь джентльмены будут не только обмениваться любезностями, но и вести смертельно-опасные игры с перестрелками и "несчастными случаями".

"Playmobil фильм: Через вселенные"

Главные герои мультфильма – брат с сестрой, Марла и Чарли, которые попадают в мир игрушек PLAYMOBIL. Сначала там оказывается малыш Чарли, и девочке, вместе с другом Делом и секретным агентом Рексом Дашером придется разыскивать его. Герои путешествуют по пяти киновселенным: Земле Викингов, Дикому Западу, Миру Юрского периода, Волшебной стране и Шпионскому городу. В конце пути Марла даже попадет в Колизей, где вступит в схватку с императором Максимусом, похищавшим людей для гладиаторских поединков.

"Маленькие женщины"

Это уже восьмая полнометражная экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт. Главные героини – четыре сестры Марч: Джо, Мэг, Эми, Бет. Они живут в Новой Англии в 60-годах XIX столетия, а на дворе Гражданская война. Жизнь героинь насыщена событиями, каждая из сестер ищет свой путь в жизни. Но, что бы ни случилось, они навсегда остаются преданы друг другу. Режиссером ленты стала Грета Гервиг, которая сняла фильм "Леди Берд".

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"1917"

Это главный претендент на премию Оскар 2020. События происходят весной 1917 года, когда британские войска запланировали наступление на Линию Гинденбурга (оборонительные сооружения на северо-востоке Франции). Младшим капралам Блейку и Скофилду поручают практически невыполнимое задание – доставить на передовую сообщение об отмене атаки. Если парням не удастся добраться до своих вовремя, полторы тысячи солдат попадут в засаду и погибнут.

"Наши Котики"

На дворе 2014 год, период начала войны на Донбассе. В это время много добровольцев идут воевать, среди них инженеры, актеры, футбольные тренера и продавцы цветов. Четверым героям, к которым впоследствии присоединяется журналистка, поручают секретное задание.

Напомним, ранее в украинский прокат вышло несколько новых фильмов: украинский криминальный детектив "Экс", комедийный боевик "Плохие парни на всю жизнь" с Уиллом Смитом в главных ролях, трагикомедия "Кролик Джоджо", итальянский триллер "Девушка в лабиринте", фильм ужасов "Контракт с потусторонним".

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