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"1917": ТОП-5 причин посмотреть фильм, который является главным претендентом на Оскар

Картина достойна внимания зрителей, мы рассказываем почему

Кадр из фильма "1917" Фото: YouTube

В украинский прокат 30 января вышел эпический экшн "1917" от оскароносного режиссера Сэма Мендеса. Лента уже получила две награды престижной премии "Золотой Глобус" в номинации "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура" и семь статуэток британской кинопремии "BAFTA". Кроме этого, фильм номинирован на 10 статуэток премии "Оскар".

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Захватывающий сюжет

"1917" олицетворяет совершенно новый взгляд на фильмы своего жанра. В основу сюжета заложено, на первый взгляд, довольно простую историю. События ленты разворачиваются в один из самых сложных периодов в истории – Первою мировую войну. Двое молодых солдат Блейк и Скофилд получают особо важное задание от командования, на исполнение которого у них есть приблизительно восемь часов. Им нужно пробраться в глубокий тыл врага, чтобы доставить приказ об отмене опасной атаки – от успеха операции зависит 1600 жизней.

Кадр из фильма "1917" Фото: пресс-служба

Потрясающий каст

К съемкам фильма присоединились настоящие таланты, среди которых Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт и Марк Стронг и хотя им достались второстепенные роли, появление каждого из них в кадре ярко дополняет сюжет и добавляет невероятной эмоциональной окраски фильму. Главные овации со стороны зрителей все же принадлежат молодым актерам Джорджу Маккею и Дину-Чарльзу Чепмену. В фильмографии каждого уже есть несколько запоминающихся ролей, но именно в "1917" им удалось проявить свой актерский потенциал.

Съемки одним дублем

Важным отличием "1917" является то, что он снят одним дублем. Благодаря этому мы получаем уникальную возможность погрузиться в круговорот событий и от начала и до конца пройти весь путь вместе с героями. Создатели фильма начала процесс подготовки за полгода до начала съемок. За это время были построены масштабные декорации для каждой сцены. Более того, на протяжении всего фильма ни одна из локаций не повторяется, ведь события происходят в реальном времени и вместе с героями зрители шаг за шагом исследуют неизвестное.

Основано на реальных событиях

"1917" основано на событиях, которые в детстве режиссеру ленты рассказывал его дедушка Альфред Мендес. Будучи молодым солдатом во времена Первой мировой войны он должен был передавать важные сообщения от одного гарнизона к другому. И вот, эти воспоминания легли в основу истории, которая имеет все шансы завоевать главную статуэтку кинопремии "Оскар" – "Лучший фильм года".

Драматургия

Для Сэма Мендеса этот проект стал особенной и личной историей. Во время просмотра зритель одновременно переживает эмоции страха, отчаяния, безнадежности и невероятного подъема. И самое главное, что подобные переживания возникают благодаря полному погружению в события фильма: вместе с героями мы преодолеем путь через окопы, тоннели и заброшенные места, а после нас не покинет ощущение, будто мы идем бок о бок вместе с ними. Не удивляйтесь, если уже через несколько минут после начала сеанса вы не захотите даже моргать, чтобы не пропустить ни одной детали.

Кадр из фильма "1917" Фото: пресс-служба

Напомним, ранее критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен.

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