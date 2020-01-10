27-летний звезда сериала Netflix найден мертвым

Гарри Хэйнс боролся с психическими расстройствами

Гарри Хэйнс Фото: Instagram.com

Голливудский актер и звезда сериала от Netflix "Американская история ужасов" Гарри Хейнс умер в возрасте 27 лет. Пока официальная причина смерти не сообщается, но известно, что актер боролся с психическими расстройствами и наркотической зависимостью.

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О смерти голливудской звезды на своей странице в Instagram сообщила его мать — 66-летняя американская актриса и певица Джейн Бэдлер. Похороны состоятся в Лос-Анджелесе 12 января.

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"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К несчастью, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Слишком быстро вспыхнула яркая искра... я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день своей жизни", — написала женщина.

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Отметим, что Гарри родился в австралийском городе Мельбурн. Парень не только снимался в сериалах, но был моделью и известным музыкантом, выступая под сценическим именем ANTIBOY. Более того, Гарри Хейнс позиционировал себя в качестве "гендерно-флюидного робота из будущего". Это означает, что он не определился, к какому полу относится.

Напомним, что 1 января в США умерла 21-летняя рэп-исполнительница Лексия Алиджай. По факту смерти девушки проводят расследование.

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