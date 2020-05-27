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Три украинских фильма, которые вы захотите посмотреть

Сегодня, 13:30

Интересные факты о нашумевших кинолентах

В новой подборке Сегодня.Lifestyle – три великолепные кинокартины, ставшие полнометражными дебютами талантливых украинских режиссеров. Мы делимся интересными и необычными фактами о каждой из кинолент, которые покорили сердца украинцев. Если вы по каким-либо причинам пропустили эти кинохиты, или хотите пересмотреть их снова, все фильмы доступны для просмотра онлайн на платформе oll.tv.

Ранее мы назвали ТОП-приключенческих фильмов, которые отвлекут вас на карантине. Не пропустите также 5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть.

Додому

  • Для режиссера Наримана Алиева фильм "Додому" стал полнометражным дебютом, мировая премьера которого состоялась на кинофестивале в Каннах.
  • Фильм "Додому" – победитель в номинациях "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая мужская роль" на украинской кинопремии "Золота дзиґа"-2020, а также получил Гран-при Одесского кинофестиваля. Кроме того, фильм был отмечен наградами на международных кинофестивалях, в частности, на кинофестивале в Бухаресте и Босфорском международном кинофестивале.
  • Предыдущая работа Наримана Алиева – короткометражный фильм "Без тебе" – номинировался на Хрустального медведя Берлинского международного кинофестиваля.
  • Кроме послужного списка наград, стоит отметить, что сюжет фильма может затронуть сердце каждого зрителя, так как апеллирует к главным людским ценностям – отношения родителей и детей и осознание своих истоков и родного дома.
  • Главную роль в фильме сыграл крымскотатарский режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев ("Чужа молитва", "Кіборги. Герої не вмирають"). Творческий актерский тандем Ахтему составил молодой актер Ремзи Билялов.
  • По словам самого Ахтема Сеитаблаева, сценарий фильма напомнил ему о его отношениях с отцом.
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Мої думки тихі

"Мои мысли тихие" – трейлер
  • Комедийная драма, покорившая сердца сотен украинских зрителей в начале 2020 года, была признана лучшим фильмом кинопремии "Золота Дзиґа"-2020.
  • Впервые фильм показали на престижном международном кинофестивале в Карловых Варах в 2019 году, и он получил специальную премию жюри.
  • Фильм "Мої думки тихі" – балансирует между фестивальным и зрительским кино, показывая, как авторское кино может стать зрительским.
  • Работа над сценарием фильма "Мої думки тихі" шла два года, а в основу сюжета легла реальная история из жизни.
  • Изначально фильм назывался "Хлопок одной ладони", но из-за сложностей перевода на украинский язык режиссер нашел альтернативу, которая, очень полюбилась зрителям.
  • На Одесском международном кинофестивале фильм получил премию зрительских симпатий, награду за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и премию FIPRESCI за лучший украинский фильм.
  • Фильм рекомендуется к просмотру с мамами.
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Віддана

  • Фильм снят по мотивам романа Софии Андрухович "Феликс Австрия", который получил признание как в Украине, так и за рубежом. Роман был переведен на немецкий, венгерский, хорватский, чешский и французский языки.
  • В немецком издании "Феликс Австрия" получил название Der Papierjung (Бумажный мальчик).
  • Съемки почти всех интерьерных сцен прошли на киностудии Film.UA, где была построена декорация большого имения, в котором проживают главные персонажи истории.
  • В историческом селе Нижиловичи в Киевской области был воссоздан целый город Ивано-Франковск, каким он был в начале 20 столетия.
  • В фильме сыграла также прима-балерина и заслуженная артистка Украины Екатерина Кухар.
  • На главные роли были выбраны великолепные молодые актеры: польская актриса Марианна Янушевич в роли Стефы – сироты, которую удочерил немецкий профессор доктор Ангер, звезда сериала "Школа" Алеся Романова в роли дочери профессора, и известный украинский актер Роман Луцкий, который сыграл в фильме "Сторожова застава".
  • Фильм "Віддана" – полнометражный дебют режиссера Кристины Сиволап.
  • Короткометражный комедийный фильм Кристины Сиволап "Давай не сьогодні" победил в конкурсе короткого метра на международном кинофестивале Триест в Италии.
  • В фильме звучат саундтреки известных украинских артистов: "Човен" группы "Один в каное", и "Вільна" Тины Кароль и Юлии Саниной (автор слов песни Alyona Alyona).

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