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300 актеров, аутентичные костюмы и столетняя история: телеканал "Украина" снимает сериал "Сага"

В сериале показаны сто лет истории обычной украинской семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22
сериал "Сага"
сериал "Сага"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В Киеве начались съемки 12-серийной истории "Сага". Производством картины при поддержке Министерства культуры по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

Смотрите видео о семейных традициях ведущих телеканала "Украина":

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы переживая измены, обиды и боль – Козаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

"Это, пожалуй, самый грандиозный из проектов канала "Украина". Зрители увидят огромный кусок истории нашей страны, несколько поколений украинской семьи переживут на экране и войны, и революции, пройдут через личные испытания, будут любить, ненавидеть, предавать и исправлять собственные ошибки, но останутся семьей", – рассказала главный продюсер департамента кино сериального производства канала "Украина" Наталья Стрибук.

Сериал "Сага"
Сериал "Сага"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

События сериала охватываю целую эпоху украинской истории с 1914 по 2014 года. Зрители увидят, как главные герои взрослеют, набираются опыта, переживают глобальные изменения в стране. Почти в каждой из серий будет много экшена и массовых сцен. По словам одного из продюсеров кинокомпании "Три-Я-Да Продакшн", Сергея Баранова, подобный по масштабу проект впервые снимают в нашей стране.

"Сага" – первый украинский опыт съемок сериала, который охватывает различные исторические эпохи. Сегодня мало кто помнит о некоторых трагических событиях, которые пережила наша страна. Одной из особенностей фильма является то, что в нем задействованы около 300 профессиональных актеров, которые с удовольствием хотят принять участие в съемках", – поделился Баранов.

сериал "Сага"
сериал "Сага"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Создатели фильма покажут Киев 1930-х годов, оккупированный оперный театр, Куреневскую трагедию и другие ключевые исторические события. Поскольку проект реализуется при поддержке Министерства культуры, большинство съемок проходят в музеях и с использованием большого количества антиквариата, а костюмы актеров полностью аутентичны. Специально для съемок саги построили две отдельные квартиры, в которых живут главные герои, и где в мельчайших подробностях передают смену эпох.

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В сериале снялись актеры: Ада Роговцева, Наталка Денисенко, Дарья Плахтий, Александра Люта, Лилия Цвеликова, Игорь Пазич, Григорий Бакланов, Яков Кучеревский, Николай Боклан, Алина Коваленко, Юрий Дьяк.

Сериал "Сага"
Сериал "Сага"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Режиссер Дмитрий Лактионов, оператор-постановщик Михаил Марков. Продюсеры проекта: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Сергей Баранов, Игорь Волков.

Премьера сериала "Сага" состоится на телеканале "Украина".

Напомним, телеканал "Украина" и компания Star Media работают над 4-серийной картиной "Ты только верь". Главная героиня мелодрамы – женщина, которая в одночасье теряет все то, что было для нее важно.

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Источник: Сегодня
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