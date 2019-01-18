36-летняя Энн Хэтэуэй сыграет в фильме "Ведьмы"

Режиссером выступит Роберт Земекис

Энн Хэтэуэй. Фото: instagram.com/annehathaway/

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая получила награду за необычные заслуги, исполнит главную роль в предстоящей картине Роберта Земекиса – экранизации книги "Ведьмы" детского писателя Роальда Даля. Энн Хэтэуэй досталась роль Великой Верховной Ведьмы. По сообщению Deadline, контракт с актрисой уже подписан.

Продюсерами картины стали Гильермо дель Торо и Альфонсо Куарон. Режиссер Земекис отметил, что его картина будет намного ближе к тексту оригинальной сказки, чем первая экранизация 1990 года с участием Анжелики Хьюстон в роли Верховной Ведьмы.

По сюжету сказки в нашем мире существуют самые настоящие ведьмы, которые искренне ненавидят детей и пытаются от них избавиться при каждом удобном случае.

Отметим, что книга Даля вышла в 1973 году. "Ведьмы" — это история 7-летнего мальчика, который знает о ведьмах по рассказам бабушки. Но однажды он сам сталкивается с этими злыми волшебницами, которые терпеть не могут детей и хотят превратить их в мышей.

Напомним, Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в мюзикл "Улица Сезам".