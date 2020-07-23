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4 приключенческих фильма, которые не дадут вам заскучать – онлайн на OLL.TV

Сегодня, 17:37

Захватывающие фильмы, которые вы могли пропустить

Приключенческий жанр по праву считается одним из популярных у любителей кинематографа. И это не удивительно. Ведь так притягивают внимание и вызывают восторг у зрителей истории отважных и мужественных героев, красивые и смело выполненные ловкие трюки или эффектные батальные сцены, где добро торжествует над злом, а главный герой всегда находит выход из сложной ситуации. Сегодня.Lifestyle делятся подборкой приключенческих фильмов для вдохновения и поднятия настроения.

Не пропустите также ТОП-5 очень смешных комедий на вечер, а если вы настроены на экшн, то мы рекомендуем эти пять приключенческих боевиков, которые смотрятся на одном дыхании.

Фар Край

Бывший спецназовец Джек Карвер отправляется на заброшенный тропический остров вместе с журналисткой Валери. Она попросила его сопровождать её в качестве охраны. Валери надеется найти в тех заброшенных местах своего дядю, который работает на военном комплексе.

По прибытии на остров Валери забирают подчинённые Черновой – директора исследовательского центра. Джек ничего не подозревает до тех пор, пока не взрывается их корабль. Со временем Джек начинает понимать, что по всему острову разбросаны секретные объекты, в которых проводятся опасные эксперименты – в них создают генетически модифицированных солдат и дядя Валери, Макс – один из них.

"Фар Край"
"Фар Край"
Фото: themoviedb.org

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Дорога

После мощных катаклизмов погибло почти всё живое на Земле. Единственная пища для оставшихся в живых людей – это уцелевшие консервы или другие люди. Говорят, что где-то есть уцелевшие места, где есть тепло и еда. Отец и сын идут по пустынной местности в поисках земли обетованной, находят в заброшенных местах остатки уцелевших консервов и часто рискуют стать добычей диких людей.

Здоровье отца ухудшается с каждым днём и вскоре он умирает на руках у сына. Осиротевшего ребёнка почти сразу же подбирает хорошо вооружённый мужчина, у которого есть жена, дети и даже собака. Мальчик продолжает путь в поисках оазисов жизни уже во вновь обретённой приёмной семье.

"Дорога"
"Дорога"
Фото: youtube.com

Затерянный город Z

Фильм повествует о британском топографе и путешественнике Перси Фосетте и о деле всей его жизни – поиске таинственного города Z. Первую свою экспедицию Фосетт совершил в Южную Америку в 1906 году, когда должен был нанести на карту область джунглей между Бразилией и Боливией. После этой экспедиции вплоть до 1924 года он совершил ещё шесть, каждая из которых была рискованным и очень непростым делом.

Мечта успешно завершить поиски затерянного города Z, где остались следы более развитой цивилизации, не давала ему покоя. В результате в 1925 году он предпринял новую экспедицию вместе со своим сыном Джеком, но вскоре исчез вместе со своей группой. Кто сможет разгадать эту тайну?

"Затерянный город Z"
"Затерянный город Z"
Фото: themoviedb.org

Война богов: бессмертные

Деспотичный царь Гиперион, которого сыграл известный актер Микки Рурк, хочет уничтожить богов и человеческий род. Тесей – простой крестьянский парень, который живёт с матерью. На их деревушку нападает Гиперион и убивает мать Тесея прямо у него на глазах. После этого Тесея отправляют в плен, где он знакомится с девой-оракулом. Она видит в Тесее спасителя для всей Эллады и вскоре парень узнает, что он – единственный, кто может спасти обитателей Олимпа и защитить их от Гипериона. В неравной битве с титанами Тесею помогут боги Олимпа и сам Зевс.

"Война богов: бессмертные"
"Война богов: бессмертные"
Фото: Скриншот из YouTube

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Ранее мы рекомендовали три притягивающих сериала с мрачной атмосферой.

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