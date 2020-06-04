Смотрите на OLL.TV

4 трогательных украинских сериала о любви

Душевные сериалы, которые отвлекут вас вечером

Удивительное, волшебное, романтичное и трепетное чувство – любовь. Многим посчастливилось испытать хоть раз в жизни ощущение вырастающих крыльев за спиной, чувство всемогущей силы, ощутить известные многим влюблённым "порхающие бабочки в животе". Но любовь бывает иногда слепа, безрассудна. Сегодня.Lifestyle делится жизненными украинскими сериалами о любви на oll.tv.

Недавно мы делились подборкой зарубежных сериалов с захватывающим сюжетом, а также рассказали о 5 сильных украинских фильмах, которые стоит посмотреть.

Тайная любовь

Кадр из сериала "Тайная любовь" Фото: kanalukraina.tv

У главной героини сериала успешного кондитера Любы Зацепиной есть любимый – Юрий. Он будущий прокурор. Юра наконец сделал Любе предложение руки и сердца. Казалось счастье так близко. Но свадьбе не суждено было состояться. Дождливым вечером машину Юрия занесло на трассе и он насмерть сбил беременную девушку. На карьере прокурора для Юрия был бы поставлен фактически крест, если бы не одно обстоятельство. Юра предлагает Любе взять всю вину на себя. Люба готова на всё ради спасения любимого, соглашается признаться и садится вместо Юрия в тюрьму. Уже в тюрьме Любе предстоит узнать, что колония не самое страшное, что могло с ней произойти. О том, к чему может привести жертвенная любовь смотрите на платформе oll.tv.

Нужен мужчина

Кадр из сериала "Нужен мужчина" Фото: Скриншот из видео

Одинокая Майя работает в музее и живёт вместе с мамой-педагогом. Майя очень хочет усыновить мальчика из детдома и для этого ей нужен муж-бизнемен. Судьба сводит её с бывшим учеником её мамы – Никитой Сабельниковым. Школьный хулиган превратился в успешного бизнесмена и владеет сетью магазинов. Майя огорчена, так как Никита женат. Он хвастает перед Майей своей красавицей-женой Лерой, даже не подозревая, что жена ему уже давно не верна. После разоблачения Леры и семейного разрыва Никита снова встречается с Майей и уже по-другому смотрит на неё. Но у Майи был когда-то свой интерес к Никите – помощь в усыновление мальчика из детдома. Лера тоже не собирается сдаваться без боя и отпускать Никиту в новую семью и находит средство для шантажа. То, что начиналось как обман, перерастает в настоящее чувство.

Выше только любовь

Кадр из сериала "Выше только любовь" Фото: kino-teatr.ru

Главная героиня сериала Марта – дочь цирковых артистов с детства мечтала пойти по стопам родителей – выступать под куполом. Но родители знали, что за красотой цирковых выступлений кроется маленькая зарплата и многочисленные травмы. На семейном совете решили, что Марта станет профессиональной гимнасткой. Фатальная ошибка тренера ставит крест на карьере гимнастки. Марта решает воплотить мечту детства и устраивается на работу артисткой цирка, где знакомится с напарниками Максимом и Владом – оба молоды, хороши собой, профессионалы циркового дела. Оба влюбляются в Марту. Но против Марты решительно настроена мама Влада. Марте предстоит разобраться в любовном треугольнике и достичь цирковых высот.

Ни слова о любви

Сериал "Ни слова о любви" Фото: YouTube

Кирилл, Антон и Михаил дружат с самого детства и мечтают совершить совместное кругосветное путешествие. Но мечта пока остаётся мечтой. После института Михаил стал главным врачом-педиатром родного города, Кирилл – главным редактором известного мужского журнала, а Антон – программистом. Никто из них пока не встретил любовь своей жизни и не обзавёлся семьёй. Однажды Михаила пригласили на телеканал дать интервью, где он познакомился с красавицей-телеведущей Соней. Взаимная любовь с первого взгляда и Михаил понял – это судьба. Но Соню смущает – почему Михаил не знакомит её со своими лучшими друзьями и скрывает их отношения? Однажды Соня без приглашения явилась на встречу друзей в кафе, чем поставила Михаила в неловкое положение. Примут ли Соню лучшие друзья Михаила и не поспешило ли сердце Сони сделать свой выбор….?

Ранее мы публиковали 5 крутых боевиков, которые превзойдут ваши ожидания. Также не пропустите подборку веселых комедий на выходные.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться